Identificat a Alcarràs el responsable d’abandonar deu cadells en una cuneta

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcarràs ha obert un expedient sancionador al propietari de la desena de gossos abandonats que fa dos setmanes van ser localitzats i rescatat per personal de la protectora Amics Peluts, a les instal·lacions de Seròs de la qual es troben acollits i han començat el procés de recuperació.

“El nostre guarda ha aixecat una acta i els serveis jurídics sospesen com procedir”, va confirmar l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys.

La identificació del responsable dels animals va ser més aviat casual. Una voluntària de la protectora va detectar el xip que havia de contenir les dades, que normalment es col·loca en una de les orelles de l’animal, que estava en aquest cas localitzat en meitat de l’esquena. Pel que sembla s’havia desplaçat fins allà per la zona subcutània com a conseqüència dels moviments de l’animal. La lectura del xip va assenyalar com a responsable un ciutadà que posseeix a Torres de Segre un terreny tancat en el qual és freqüent la presència de més d’una dotzena de gossos, les condicions de cura dels quals no sempre han estat les més adequades.

La identificació va ser conunicada als Mossos d’Esquadra, el grup de Medi Ambient dels quals s’ha fet càrrec de l’assumpte. La Generalitat li va imposar fa uns mesos una sanció de 500 euros per diverses infraccions de la llei de Benestar Animal, en una ostensible rebaixa de la proposta del consistori, que reclamava una de 9.000 euros.

Fonts dels Mososs d’Esquadra van confirmar que els últims mesos han denunciat en dos ocasions el responsable dels animals per la seua distracció amb ells; en ambdós ocasions per la via administrativa, una vegada davant de l’ajuntament de Torres de Segre, on té el terreny tancat, i una altra davant del d’Alcarràs, ja que els animals van ser localitzats mentre acampaven pel seu terme.

“Els agents l’han instat en diverses ocasions a adequar el recinte i a millorar les condicions i la cura dels gossos”, van explicar fonts policials. Mentrestant, els gossos es recuperen a la protectora de Seròs. “Han guanyat diversos quilos cada un, però encara no els oferim perquè no han acabat el procés de vacunació i de desparasitació ni estan completament recuperats”, explica la seua responsable, Sandra Oró.

Preocupació per una colònia de gats al costat de la guarderia de Torres de Segre

L’existència d’una colònia felina als voltants de la guarderia municipal de Torres de Segre causa preocupació al municipi, tant per la proliferació de gats com pel fet que algun s’han acostumat a entrar a les instal·lacions, a l’interior de les quals en ocasions defequen, amb el consegüent risc sanitari per als nens que van al centre.

“Tenim una ordenança sobre la gestió de colònies felina, però és molt difícil aplicar-la perquè no comptem amb prou recursos”, explica el regidor Gabriel Florensa.

Amb aquesta colònia es dona una situació generalitzada a Torres de Segre i altres municipis, com és l’hàbit d’alguns veïns de donar menjar als animals. Això fa que la població de gats augmenti a l’atreure nous individus.