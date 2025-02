L'ajuntament de la Seu d'Urgell negocia comprar Cinemes Guiu per assegurar-se projeccions i teatre

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell negocia la compra de l’edifici de Cinemes Guiu, que acull en el seu interior dos sales de projeccions (una de les quals habilitada com a teatre), una sala de festes i cinc habitatges a les plantes superiors. L’alcalde, Joan Barrera (PSC), va explicar que el consistori pretén evitar que “la ciutat es quedi sense aquest equipament cultural” després de conèixer que les propietàries, les germanes Montse i Irene Guiu, tenen intenció de “parar i canviar de rumb” després de gairebé 40 anys al capdavant d’aquest negoci.

Ambdós parts van manifestar la seua intenció d’assolir un acord, però l’alcalde va recalcar que el preu que demana la propietat és “massa alt” perquè l’ajuntament el pagui tan sols amb els seus propis recursos. Per aquesta raó, va apuntar que fa temps que treballen a trobar una fórmula que passaria per obtenir finançament de Cultura i la Diputació. “Tenim clar que no volem perdre aquestes instal·lacions”, va dir l’alcalde, al considerar que són “un recurs essencial per a la vida social de la Seu i la comarca”.

Barrera va recordar que la Seu necessita un teatre auditori, però va descartar que Cinemes Guiu compleixi els requisits. “L’estudi que vam presentar el 2023 va concloure que era necessari un edifici nou de 3.000 metres quadrats”, va dir. Així mateix va plantejar que les dos sales de projeccions i la sala de festes de Cinemes Guiu hauran de ser “complementàries” al nou teatre. Va afegir que les negociacions entre l’ajuntament i la propietat van començar el 2022, quan governaven Junts i ERC. Les dos parts van tenir ahir una nova reunió.

Montse i Irene Guiu, que dirigeixen l’equipament des de fa gairebé 40 anys, van descartar tancar per ara les instal·lacions i van assegurar que “mantindrem l’activitat fins que s’arribi a un acord, perquè no podem deixar sense cine la Seu”. Van indicar que “anem de la mà de l’ajuntament”, al qual van agrair la predisposició, “per veure com podem donar continuïtat a aquest equipament cultural i social de futur, que forma part del patrimoni de la zona i que ha mantingut la seua activitat de manera ininterrompuda des de fa 75 anys la sala de festes, i des de fa 67, el teatre cine”. Hi han actuat Montserrat Caballé, Lluís Llach o Manolo Escobar, entre d’altres.

A Tremp, el cine La Lira compta amb una programació estable que gestiona el Circuit Urgellenc i que s’afegeix al d’Era Audiovisuau de Vielha.

La Seu, Tremp i Vielha, únics municipis del Pirineu amb cine

La capital de l’Alt Urgell, Tremp i Vielha són els únics municipis del Pirineu de Lleida que mantenen obertes sales de cine, uns equipaments culturals que contribueixen a la vida social i cultural a les comarques de muntanya muntanya.

A Puigcerdà, el cine Avinguda va tancar l’estiu del 2024 després de 62 anys de projeccions a la Cerdanya. A l’espai que ocupaven aquestes instal·lacions s’estan construint ara habitatges. Per cobrir aquest buit, el Cerdanya Film Festival projecta cine una vegada al mes al Casino Ceretà.A les comarques del pla de Lleida, el Circuit Urgellenc gestiona els cines de Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega, Agramunt i Balaguer. L’entitat també impulsa sessions de cine itinerant mensuals en equipaments públics de municipis com les Borges Blanques, el Pont de Suert, Albatàrrec, Guissona o Artesa de Segre.A Solsona, on el cine d’aquesta població va tancar durant la pandèmia de la covid, els veïns podrien tornar a disposar d’una programació estable de projeccions cinematogràfiques gràcies a la constitució d’una associació cultural que preveu reobrir-la durant la pròxima primavera.