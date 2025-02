Així se celebrarà el Carnaval a les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les estacions d’esquí de Lleida es preparen per celebrar aquest cap de setmana el Carnaval. Concursos de disfresses, majoritàriament basades a publicar fotografies a les xarxes socials, són la principal proposta per a aquesta celebració, que es complementarà també amb música i altres activitats en alguns dels dominis esquiables de les comarques del Pirineu lleidatà. Entre tots sumaran aquest cap de setmana 235 quilòmetres de pistes obertes, amb gruixos de neu acumulats que oscil·len entre els 30 i els 110 centímetres.

Baqueira-Beret ha organitzat per demà dissabte un concurs de fotografia a les pistes. Els participants hauran d’acudir-hi disfressats, fer-se una foto en qualsevol punt de l’estació i publicar-la a Instagram, seguint instruccions que poden trobar-se en el perfil de l’empresa en aquesta xarxa social (@baqueira_beret).

Les normes inclouen seguir Baqueira a Instagram, etiquetar l’estació d’esquí en una publicació amb un comentari sobre el Carnaval a les seues pistes i sobre la disfressa. El perfil dels participants haurà de ser públic.

El concurs té dos categories: adults i infantil. En la primera, els tres guanyadors aconseguiran un dinar per a dos persones al restaurant Cinco Jotas, dos forfets d’un dia i una entrada per al circuit spa de l’hotel Montarto per a dos persones. En categoria infantil, els tres guanyadors rebran un lot de regals de Baqueira Store.

Boí Taüll celebrarà el Carnaval demà amb un concurs de disfresses. Els participants hauran d’acudir al photocall 360 instal·lat a l’estació i publicar el vídeo a Instagram esmentant el compte oficial de l’estació de l’Alta Ribagorça (@boitaull_). El primer premi són dos forfets per esquiar dos dies. El segon i tercer el premiats rebran dos forfets per a un dia, segons va anunciar Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), propietària del complex.

Quant a les estacions de FGC al Pallars Sobirà, Port Ainé i Espot Esquí, la primera celebrarà el Carnaval demà i la segona diumenge.

Les dos organitzaran un descens per les seues pistes d’esquiadors disfressats, que podran fotografiar-se en un photocall. Els visitants que hi vagin amb disfressa podran optar a premis com material d’esquí i entrades per al Parc Lúdic. La xaranga Desafinats amenitzarà amb la seua música la celebració, que inclourà una calderada i seguirà amb més música fins a primera hora de la tarda.

Així mateix, Port Ainé organitzarà a les 12.00 un taller de maquillatge per a nens i nenes.

Per la seua part, les estacions de nòrdic obren per a trineus i raquetes i només les de Guils, Lles i Sant Joan de l’Erm obren almenys un quilòmetre per a debutants.