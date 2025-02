Concurs per recuperar el bar de Sant Antolí

Publicat per C. MARSIÑACH Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Ribera d’Ondara ha tret a licitació la gestió del Bar l’Amistat i el bar de les piscines de Sant Antolí. L’alcalde, Francesc Sabanés, explica que en aquesta ocasió s’ha apostat per arrendar-lo de forma conjunta per evitar que hi hagi competència entre els dos equipaments.

Fa set mesos, Sant Antolí es va quedar sense bar. El juliol del 2024 va acabar el contracte amb la persona que gestionava l’establiment i des d’aleshores ha estat tancat. L’anterior equip de govern va treure una licitació que va quedar deserta. Segons Sabanés, en aquesta ocasió han publicat unes bases “més concretes, que busquen el vessant social”. “Volem que qui el porti obri un mínim d’hores i participi a les festes del poble”, diu, i assegura que el principal objectiu és “recuperar la vida del poble”.

En els últims dos anys ha tancat l’única botiga que hi havia a la localitat i també va abaixar la persiana la fleca. Per això, el consistori demana als nous arrendataris que prestin aquests serveis i a més ofereixin l’emissió televisiva d’esdeveniments esportius i culturals.

El local es llogarà per 150 euros mensuals i la concessió tindrà una durada de cinc anys prorrogables. Es podran presentar ofertes fins al proper 8 de març. L’alcalde confia que durant el mes de març el bar pugui obrir de nou. Abans que sortís la licitació ja hi havia algunes persones interessades.

Durant aquest proper any, l’ajuntament preveu invertir al voltant de 100.000 euros en el local. Per això, espera rebre suport de la Diputació. Preveuen canviar totes les finestres i els tancaments de l’establiment, dividir l’espai per reduir la despesa de calefacció, polir el terra i arreglar part de la teulada, entre altres actuacions.

El local és propietat de l’Associació L’Amistat i, l’any 2018, l’entitat van decidir cedir-lo a l’ajuntament, una cosa que va generar polèmica entre els membres. Fa més de mig segle va ser finançat pels veïns dels Hostalets, Sant Antolí, Pomar i Briançó. Des que es va construir, aquest establiment ha estat el centre de l’activitat municipal, tant a nivell de festes com també a nivell de reunions, actes culturals i trobades dels veïns. També ha estat seu d’activitats socials i lúdiques.