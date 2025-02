Destinaran 100.0000 euros a la restauració del Colomer de Gospí

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Ramon ha rebut una subvenció de 98.766,05 euros del departament de Cultura per a la restauració del Colomer de Gospí. Aquesta ajuda permetrà iniciar la primera fase de consolidació d’aquesta construcció històrica. Recentment, ha estat catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per part del consistori.

Es tracta d’una edificació singular, construïda amb la tècnica de pedra seca i que probablement data de principis del segle XIX, encara que podria ser més antiga. Per la seua importància patrimonial i el seu delicat estat estructural, és imprescindible una intervenció urgent per evitar-ne la ruïna.

Segons va explicar l’alcalde, Josep Maria Ribera, aquests fons permetran, en una primera fase, obrir un vial d’accés i instal·lar pilotatges estructurals per garantir l’estabilitat de la construcció. Posteriorment, en una segona fase per a la qual també se sol·licitarà suport del departament de Cultura, es portarà a terme la completa rehabilitació del monument.

Ribera va destacar que el Colomer es troba en una finca de propietat privada, però s’ha assolit un acord amb el propietari per a la cessió a l’ajuntament per garantir-ne la protecció.