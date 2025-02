Projecten dividir els vols de formació d’Alguaire en dos rutes per mitigar les molèsties

Aeroports de Catalunya projecta dividir en dos rutes aèries els vols de formació a l’aeroport d’Alguaire per mitigar les molèsties a les localitats del seu entorn. Així ho van anunciar ahir fonts de l’empresa pública de la Generalitat, titular d’aquesta infraestructura, que van puntualitzar que aquesta proposta està pendent de l’aprovació d’organismes estatals com l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Veïns del Segrià van constituir ahir una plataforma contra la proliferació de vols de pràctiques, que han arribat a suposar la major part del trànsit aeri de l’aeroport lleidatà (vegeu el desglossament).

Els vols de formació a l’aeroport d’Alguaire han seguit fins ara una única ruta: un circuit que comença i acaba a l’aeroport lleidatà després de sobrevolar localitats a l’oest de la pista d’aterratge. Això permetia monitorar amb facilitat el recorregut dels avions des de la torre de control, però ha ocasionat queixes de veïns per la freqüència d’aquests vols. La proposta d’Aeroports preveu habilitar una segona ruta circular que passaria per l’est de l’aeroport.

Aquest segon circuit sobrevolaria terrenys en una cota més baixa que les de l’actual, amb la qual cosa les maniobres dels avions es desenvoluparien a més altura respecte a les poblacions. Aquesta distància més alta, al seu torn, haurà de suposar menys molèsties per soroll, segons van apuntar fonts d’Aeroports.

Van recalcar que l’empresa pública “és sensible a les persones que viuen en zones pròximes a les instal·lacions” de l’aeroport lleidatà i que busca “mesures mitigadores en benefici de les comunitats en les quals s’opera”, però van defensar que la seua activitat no supera els límits legals de soroll.

En aquest sentit, l’empresa pública va detallar que ha portat a terme dos estudis de seguiment de l’impacte acústic de l’aeroport d’Alguaire: el primer, elaborat el 2023, és una anàlisi teòrica de les immissions sonores de vols de formació de l’aerolínia Volotea. El segon inclou la presa de mostres en tres punts, incloent-hi la urbanització Buenos Aires. Els dos van concloure que el soroll se situava dins dels límits que dicta la normativa.

S’hi va sumar una avaluació del soroll elaborada per la Generalitat el desembre del 2023, la instal·lació d’un sensor del setembre del 2024 per verificar que els nivells del so es mantenen dins dels valors legals i reunions amb els ajuntaments afectats per serveis aeronàutics de l’aeroport lleidatà.

“S’han pres accions de mesura i control responsable en el marc de la sensibilitat davant de les possibles molèsties acústiques que pot provocar l’activitat que genera l’aeroport”, va concloure l’empresa pública.

“Els que ens haurien d’emparar no ho fan”

Uns 80 veïns d’Alpicat i urbanitzacions properes van participar ahir en la fundació en aquest municipi de la plataforma contra els vols de formació a Alguaire.

“Anirem al síndic de greuges perquè ens empari, perquè les administracions que ho haurien de fer no ho fan”, va afirmar l’entitat, que considera que el soroll i les emissions d’aquests avions perjudiquen la salut de les persones. Ja ha demanat documents sobre les autoritzacions urbanístiques i de funcionament, demanarà informació sobre els permisos de l’aeròdrom i sol·licitarà al mateix complex els de les acadèmies de vol que hi operen. La nova plataforma qüestiona els mesuraments de so a l’entorn de l’aeroport, al considerar que es basen en valors mitjans durant dies que no tenen en compte els moments de més soroll. Així mateix, temen els efectes de la contaminació. “Les partícules de la combustió dels avions cauen en una zona al costat de l’autovia on la boira fa de tap i dificulta que se’n vagin”, van dir.