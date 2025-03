40 pagesos, contra la concentració parcel·lària

Uns quaranta propietaris de terrenys del secà de la Sentiu de Sió, Bellmunt d’Urgell i Montgai s’oposen a l’ecoconcentració parcel·lària que ha impulsat Agricultura, emparant-se amb un procés que havia d’iniciar-se quan aquests terrenys es trobaven a la zona regable del Segarra-Garrigues, però que al final no van esterar perquè es troben a la zepa.

Gerard Batalla, pagès afectat de la Sentiu, va explicar que se’ls va convocar a una assemblea on “tot va ser irregular”, amb firmes de propietaris que portaven anys morts, i per això demanen la nul·litat del procés. Els afectats creuen que la concentració pot afectar el patrimoni generacional de les finques amb modificacions perjudicials. Els terrenys en qüestió es troben en un espai protegit dins de la xarxa Natura 2000 que inicialment havia d’estar regat pel Segarra-Garrigues, però en el seu dia va quedar fora perquè era necessari excloure hàbitats i protegir-los per mandat de la UE.

Segons Batalla, en aquell moment hi havia una comunitat de regants que havia fet una recollida de firmes per fer una concentració parcel·lària, perquè es creia que hi hauria un regadiu que s’acabaria transformant en dotació completa. El que ha passat és que, malgrat quedar exclosos del regadiu, el procés de concentració parcel·lària ha continuat pendent fins a l’actualitat i ara des de l’administració s’obliga els propietaris a recollir firmes per poder portar-lo a terme. En aquest sentit, fa un mes es va celebrar a Montgai la primera assemblea de propietaris i es va explicar que es farà una ecoconcentració, ja que el 90 per cent de la superfície és en zona zepa.