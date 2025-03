Esglaons cap a la igualtat i llibertat

Llibertat i igualtat. Dos nocions que constitueixen els pilars fonamentals de la convivència social. Sense aquestes, la comunitat no se sosté i, de fet, s’esfondra quan es dona un greu desequilibri entre les dos. Han de respectar-se recíprocament i la seua mútua col·laboració les enforteix per reivindicar-se. Així ho reivindiquen els veïns de Butsènit d’Urgell, a Montgai. Han pintat les Escales per la Igualtat precisament per reclamar la igualtat, tant de les persones com de les nacions europees que no tenen estat.

Aquesta iniciativa vol convertir-se en una reivindicació de la llibertat i la igualtat. En aquest sentit, cada un dels esglaons de l’escalinata, que uneix la zona esportiva de la localitat amb la plaça de l’església, han estat pintats amb els colors de la bandera LGTBI+ i amb els de les banderes de les nacions d’Europa que no tenen estat. “És una reafirmació nacional d’aquestes nacions i de la llibertat i igualtat de totes les persones”, va explicar l’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert.

Així mateix, va afegir que la iniciativa va més enllà i el municipi busca aconseguir un punt d’atracció turística més. “Els nostres pobles rurals són tan precaris que necessitem disposar d’algun valor afegit diferencial i això és el que intentem amb aquesta escalinata, que sigui un punt de dinamització local i que els visitants vinguin a buscar quina bandera representa alguna de les nacions sense estat i la trobin”.

Les Escales per la Igualtat s’afegeixen a les diferents paraules que llueixen als murs i cases de Montgai, en el marc de la ruta de les paraules artístiques. Precisament, aquest any han culminat una nova fase i ja compten amb fins a 60 vocables pintats en façanes o murs de la localitat. Les d’aquesta fase reten homenatge a la dona rural i el seu potencial als pobles petits.