Tres anys i 9 mesos de presó per intentar atropellar la seua excunyada a Castellserà

L’Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys i nou mesos de presó per temptativa d’homicidi i amenaces un veí de Castellserà que va intentar matar la seua excunyada atropellant-la amb el cotxe el juny del 2023. La Fiscalia i l’acusació particular sol·licitaven una pena de 9 anys i tres mesos de presó pels delictes de temptativa d’homicidi, trencament de condemna i amenaces de mort. Tanmateix, el tribunal rebaixa la pena al considerar que l’atropellament no es va consumar, ja que el cotxe no va arribar a impactar contra la víctima i les lesions que va patir se les va fer al caure a terra “a conseqüència de la mateixa inèrcia”. Així mateix, li imposa la pena màxima de 24 mesos de multa, amb un total de 4.320 euros, per un delicte de trencament continuat de condemna, ja que havia estat condemnat en tres ocasions per fets similars i en el moment dels fets tenia vigent una ordre d’allunyament que li prohibia atansar-se a la seua excunyada. La sentència atorga plena credibilitat a la declaració de la víctima, que en el judici va explicar que el processat va dirigir el seu vehicle contra ella, fent-la pujar a la vorera, i que si no la va matar va ser perquè va fer un pas enrere i es va poder protegir en el buit de l’entrada d’un pàrquing. Va afegir que després va començar a rebre trucades al mòbil i que l’ara condemnat li va dir “a la tercera t’enviaré la meua gent perquè et mati. Ja no fallaré”. El tribunal no considera creïble la versió que va donar l’acusat, que va al·legar que va ser un accident i que “se li va escapar” el volant. També l’haurà d’indemnitzar per les lesions i pels danys al seu mòbil. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda al TSJC.