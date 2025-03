Aitona i la Granja d’Escarp reben els primers visitants en rutes guides pels arbres florits

Centenars de turistes van acudir ahir al Baix Segre per disfrutar de la bellesa dels camps en flor, en una nova campanya de visites que s’intensificaran a partir del pròxim cap de setmana. Aitona va donar el tret de sortida de la campanya del Fruiturisme amb la Festassa, una nova iniciativa que combina gastronomia, música i solidaritat que posa en relleu el territori i els productors locals. El bon temps ha anticipat la floració dels arbres fruiters, que es podran visitar fins al pròxim 22 de març. El consistori preveu que més de 20.000 persones visitin el municipi al llarg de tres setmanes, va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol.

El primer autobús ple de turistes va sortir d’Aitona a les 12 del migdia cap als camps, on guies i pagesos locals els van explicar el procés d’elaboració de la fruita i es van poder fer fotografies enmig del mar rosa. La Festassa es va iniciar amb una bicicletada infantil en benefici de l’Afanoc i va comptar amb un vermut electrònic i una calçotada en què van participar més de 400 comensals. La campanya d’aquest any contempla experiències entorn de la floració com tastos de vins, vermuts i maridatges a les postes de sol.

Els turistes també van visitar la Granja d’Escarp, que va iniciar les rutes guiades per la zona de l’aiguabarreig Segre-Cinca. És una ruta circular per conèixer els camps en flor tant de l’horta com del secà amb una varietat de colors, rosa, blanc i blau. La iniciativa va incloure una degustació de productes de proximitat i un vermut musical. La novetat va ser la instal·lació d’un punt d’informació, segons va explicar l’alcalde, Manel Solé.

D’altra banda, a Soses es va anul·lar una visita al jaciment del Gebut. Per avui estan previstes noves sortides que s’estendran també a les Garrigues i l’Urgell. Així, Castelldans acollirà el primer recorregut guiat pels camps florits i una degustació de productes.

‘Passeig entre ametllers i cellers’, l’opció de l’Urgell en la floració

Vilagrassa va ser ahir l’escenari de la quarta edició de L’Urgell, un passeig entre ametllers i cellers, una iniciativa que marida paisatge, patrimoni, arts escèniques i vi, organitzada per l’àrea de turisme del consell comarcal. La setmana passada ho va ser Maldà. La jornada d’ahir també va comptar amb una actuació teatralitzada de la companyia Cruma entre els ametllers i una visita al celler Cercavins de Verdú. Per avui hi ha prevista una nova visita guiada pels camps d’ametllers en flor, que es complementarà amb una degustació al celler Boldú. Hi ha programades, a més, sessions per al cap de setmana que ve i el dia 16 culminarà el cicle Preixana amb el Tastasons Floració.