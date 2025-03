Un cicle per fomentar el debat

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Amb la voluntat de fomentar el debat i l’intercanvi d’opinions, el Centre Cultural de Tàrrega va estrenar fa uns mesos el cicle Enraonem, un espai de tertúlia que té lloc els dijous a la tarda cada setmana al Casal Cívic, en el qual entre deu i vint persones, en algunes ocasions fins i tot més, es troben per donar les seues opinions sobre temes d’actualitat o que afecten el dia a dia de la ciutat de Tàrrega i fins i tot de la comarca de l’Urgell.

El president del Centre Cultural de Tàrrega, Pep Vall, va destacar “la importància d’aquests espais de reflexió presencial cada vegada menys habituals en la societat actual, en la qual tots anem de pressa i no tenim temps per parar i pensar ni de fer un cafè de forma relaxada”. Vall va reivindicar aquests punts de trobada com a fonamentals per tractar qüestions importants tant de la ciutat com del país.

Entre els temes tractats recentment hi ha una carta que el Centre Cultural de Tàrrega va enviar al president de la Generalitat, Salvador Illa, demanant-li més inversions per millorar les comunicacions de les Terres de Lleida. En la missiva, el Centre Cultural feia referència a l’Eix Transversal i a la xarxa ferroviària.

També han debatut sobre l’acord al qual va arribar el Gremi de la Pagesia amb el Govern de la Generalitat. Després d’analitzar-ne els diferents punts, van reconèixer que “és difícil que es puguin portar a terme”. Altres qüestions tractades han estat la problemàtica dels purins i de macrogranges projectades al territori.

El Centre Cultural de Tàrrega, amb una trajectòria de més de mig segle, és una entitat que vetlla pel patrimoni i els interessos culturals de Tàrrega i del seu entorn. Entre algunes de les seues activitats val a destacar l’organització dels Premis Culturàlia i excursions sota el nom de Descobrim l’entorn.