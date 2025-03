Dos vehicles elèctrics compactes de la brigada de Tàrrega

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha incorporat dos vehicles elèctrics compactes a la brigada municipal per millorar la neteja de la via pública. Es tracta de dos camionetes que faciliten el desplaçament a tots els espais i que compten amb una alta capacitat de càrrega. També incorporen un hidronetejador sobre el vehicle per eliminar la brutícia i les impureses acumulades a les superfícies. Aquesta tècnica d’aigua a pressió és ideal per a la neteja de façanes, pavellons, patis, vials, cobertes o terrasses sense efectuar-hi danys ni afectacions.

Funcionen amb un motor elèctric alimentat per una bateria de liti de zero emissions i una llarga autonomia, que pot arribar fins als 135 quilòmetres després de cada càrrega completa. Cada camioneta compta amb una cabina de dos places, disposa d’una capacitat de càrrega de fins a 1.215 quilos i té unes dimensions de 4,1 metres de llarg, 1,2 metres d’ample i 1,8 metres d’alt.

Ambdós vehicles s’han adquirit mitjançant un concurs públic a Grau Maquinaria y Servicio Integral S.A. per 100.596,01 euros. La millora de la flota servirà per ser més eficients en la recollida de les bosses d’escombraries de les papereres i també per avançar en el desenvolupament d’una mobilitat sostenible. Aquesta acció s’emmarca en el pla de renovació de vehicles dels Serveis Municipals perquè funcionin amb energia verda i no generin emissions contaminants.