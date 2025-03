El poble de Lleida amb el dolç de Carnaval més irreverent que enguany compleix 25 anys

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La festa de Carnaval és també sinònim de gastronomia. A Agramunt compten des de fa 25 anys amb un producte molt peculiar, Lo Cagarro, iniciativa de la companyia Teatredetics. Inspirat en la tradició més ancestral, culinària i cultural de Catalunya, com els pets de monja, el caganer, el cagatió o el cagasoca, Lo Cagarro és un bon regal per a qualsevol dia, compta amb diferents gustos, i aquest any se’n podien escollir quatre: xocolata a la pedra, tòfona, brioix i merengue, encara que al llarg de la història han fet fins a cinc varietats, l’altra és torró d’ametlla.

Venda de Lo Cagarro per part de membres de Teatredetics dissabte (a dalt) i fa 25 anys (a baix). - LAIA PEDRÓS

Venda de Lo Cagarro per part de membres de Teatredetics. - LAIA PEDRÓS / TEATREDETICS

Dissabte passat Lo Cagarro d’Agramunt va complir el 25 aniversari, sent un producte totalment consolidat per al cap de setmana de Carnaval a la capital del Sió, que tradicionalment ofereix una de les rues més coloristes i multitudinàries de Ponent amb unes disfresses molt originals i elaborades. Per commemorar el quart de segle de Lo Cagarro, la companyia Teatredetics va despatxar dissabte al matí mig miler d’unitats de Lo Cagarro en dos parades situades a la plaça de l’Església i al carrer del Sió.

La presidenta de la Teatredetics, Mireia Olcina, i una de les membres de la companyia, Teresa Vilanova, van explicar dissabte a SEGRE que “Lo Cagarro és un producte totalment consolidat a Agramunt”. Vilanova va recordar que “Lo Cagarro és una tradició local que va començar fa 25 anys amb Jaume Figuerosa com a director de Teatredeics per col·laborar amb els actes d’Agramunt i fer el Carnaval encara més gran”. Olcina va destacar que “Lo Cagarro és una figura divertida, una mica macarra com és el Carnestoltes”, que, segons Vilanova, “pretén aportar el punt de dolçor divertida a aquesta tradició que tots els agramuntins esperen el dissabte de Carnaval”. Així mateix, Olcina va posar en relleu que “es tracta d’un producte absolutament de proximitat, perquè l’elaboren els pastissers, forns i torronaires d’Agramunt amb productes del territori, típics del municipi”. Les dos van reconèixer que “els veïns esperen Lo Cagarro, molts venen a primera hora a buscar-los perquè s’esgoten de seguida ja que les unitats són les que són, per la qual cosa la gent ve aviat per adquirir la varietat que més li agrada i així poder menjar-se-la per esmorzar, de postres o per regalar-lo a amics de fora d’Agramunt ja que es tracta d’un producte molt original i divertit”. Olcina va afirmar que el futur de Lo Cagarro està garantit.

El Carnaval d’Agramunt va celebrar el cap de setmana la 39 edició sota el lema “Welcome to Hell, un Carnaval infernal”. L’acte més destacat va ser la rua que va tenir lloc dissabte a la tarda i en aquesta ocasió es va avançar per esquivar la pluja anunciada i que va fer acte de presència a partir de les 20.30 hores, sense afectar la cercavila.

La festa va començar divendres amb el Carnaval infantil, el pregó infernal i el concurs de disfresses casolanes amb música de Wasa Corpo, DJ Laro i PD Dirty. Dissabte la jornada va començar amb la venda de Lo Cagarro i el concurs d’establiments i habitatges així com animació infantil amb la companyia La Sal dels Mars i el seu espectacle Ous Esclafats al migdia.

Després de la rua, la jornada va acabar amb música a càrrec de Comandants de Tros, Waikiki Versions i DJ Werner. El Carnaval d’Agramunt va posar el colofó ahir diumenge amb el judici final del Rei Carnestoltes i l’enterrament de la sardina.

Teatredetics està formada per unes vint persones

Fundada l’any 1990 amb un doble compromís, ètic i estètic, social i cultural, la companyia Teatredetics és fruit del procés de democratització i de renovació teatral que es va portar a terme durant els anys vuitanta dins del GEA (1970-1990), coincidint amb una època de transformacions i canvis, afavorits per la nova situació política, l’eclosió del teatre independent i la inauguració de FiraTàrrega (1981).

Està integrada per una vintena de persones i es destina a produir i a programar espectacles artístics basats en una concepció contemporània i original de l’art.