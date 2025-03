Els regants de l’Urgell ja poden demanar aigua per regar a partir del dilluns dia 10

El Canal d’Urgell començarà la campanya de reg el pròxim dia 10 de març i des d’avui fins al dijous dia 6 els regants ja poden fer la comanda d’aigua. Així ho va assegurar el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, durant l’assemblea celebrada ahir a Mollerussa. Es dona inici així a la nova campanya de regadiu que “està pràcticament assegurada”, va dir, i amb xifres excepcionals d’aigua. En aquest sentit, va afegir que actualment falten 20 hectòmetres cúbics per assegurar el cinquè torn de reg (també anomenats hidros). Per a aquesta campanya la comunitat ha introduït modificacions administratives per agilitzar la petició d’aigua. “Ja no serà necessària la firma del propietari de les finques per regar en aquells casos en què la terra estigui arrendada”, va dir. Va insistir que la previsió de pluja i neu per a aquesta setmana també ajudarà a guanyar reserves i que “en 10 o 12 dies es podrà anunciar el cinquè reg”, va afirmar. Mentrestant, com va informar SEGRE, l’embassament de Rialb va superar dissabte la seua marca rècord d’ompliment després de 25 anys operatiu, arribant al 94,21% de la seua capacitat, amb 380,5 hm3. La xifra és més remarcable si es té en compte que fa només dos anys a penes superaven els 62 hectòmetres a l’inici de la temporada i el canal va haver de tancar l’aixeta.

L’assemblea de regants també va aprovar les despeses del 2024 amb un pressupost de 9 milions d’euros, que amb la tresoreria ascendeixen a 13 milions. Ros va fer balanç del pagament de 5,6 milions d’ajuts de la Generalitat per la sequera del 2023, dels quals 2,6 han estat transferits ja a les col·lectivitats de regants i la resta per a la comunitat. Segons Ros, l’objectiu d’aquests ajuts de la Generalitat eren per pagar el 85% de la derrama de les col·lectivitats de regants i per als que no van poder regar les finques.

Planten 50 pins en el marge del Segarra-Garrigues

El Centre Excursionista les Borges Blanques-Garrigues va organitzar ahir una reforestació en els marges del canal Segarra-Garrigues entre les Borges i la Floresta. Una trentena de voluntaris participants van plantar 50 pins blancs a uns quatre quilòmetres del polígon industrial dels Castellots de les Borges en direcció a la Floresta. A més d’arbres també van plantar herbes aromàtiques com el romer i la lavanda. L’entitat organitza cada any una activitat de reforestació i els dos últims els ha dedicat a la zona del canal per “tornar el seu estat original a la zona abans de les obres”, va dir el director de l’entitat, Ramon Not. La iniciativa va comptar amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat i de l’ajuntament de les Borges Blanques. L’activitat va finalitzar amb un esmorzar popular amb xocolate i coca de sucre per a tots els assistents.

Avança la proposta per finançar la modernització

Sobre la modernització, Amadeu Ros va explicar que en una setmana el departament d’Agricultura concretarà la proposta de finançament de la modernització, que preveu que un 70% de les despeses les assumeixi el Govern i el 30% els regants. Va destacar que l’objectiu és que la comunitat assumeixi les xarxes terciàries i Seiasa (empresa pública del ministeri d’Agricultura), les principals. “L’objectiu és que a la tardor es puguin iniciar les obres.” Va afegir que, en la pròxima jornada de Reg i Futur, serà el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, qui avançarà la proposta que estan negociant. La comunitat compta amb 4 projectes per modernitzar 11.500 hectàrees.

Defensa la gestió de la comunitat pel tancament del canal

Quant a la sentència que condemna el Canal d’Urgell per tancar l’aixeta després de permetre les sembres en plena sequera, Ros va apuntar que la sentència “arriba tard” perquè hi havia 6.000 ha de guaret i els agricultors sabien que no podien sembrar. Va defensar la gestió que va fer la comunitat pel tancament del canal, “que es va aprovar després de 13 juntes de govern per unanimitat”. Així mateix, va recordar que Agricultura prepara un decret per pagar indemnitzacions als agricultors que van perdre les collites com a conseqüència de la sequera el 2023, i que no van arribar a rebre les reparacions econòmiques del Govern. Es preveu indemnitzar pagesos de més de 1.000 ha.