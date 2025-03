Cauen webs de la Diputació i apunten a un atac

Diferents pàgines web de la Diputació van deixar de funcionar ahir de forma intermitent al llarg d’unes 12 hores. Així ho van corroborar ahir fonts de la corporació provincial, que van apuntar la possibilitat que fos resultat d’un atac informàtic coordinat i van indicar que s’està investigant els fets en col·laboració amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Van afegir que ningú no ha reivindicat aquesta possible acció contra l’ens provincial.

Les pàgines caigudes pertanyien al domini Diputaciolleida.cat. En canvi, les d’organismes autònoms com els de Turisme, Promoció Econòmica o l’IEI no es van veure afectades. Així ho van explicar fonts de la Diputació, que van indicar que els webs afectats van recuperar la normalitat cap a les 18.00 hores. Van afegir que les que es fan servir per prestar serveis telemàtics, com la seu electrònica de la corporació, van ser les primeres que es van recobrar i van tornar a funcionar al poc de caure.

Les mateixes fonts van apuntar que, davant la possibilitat que es tractés d’un atac per denegació de servei (vegeu el desglossament) s’han reforçat les mesures de seguretat per evitar que es repeteixi.

■ La hipòtesi que estudia la Diputació és que les seues pàgines web van caure al llarg del dia d’ahir com a conseqüència d’un atac per denegació de servei, i van apuntar que altres administracions i grans empreses els han patit en els últims dies.

Aquest tipus d’atacs informàtics es basen a col·lapsar els servidors que allotgen les pàgines atacades perquè deixin de funcionar i els continguts deixin de ser accessibles per als usuaris de forma temporal. Per aconseguir-ho, s’envien milions de sol·licituds d’accés simultànies al web objecte de l’atac, una cosa que requereix l’ús coordinat de nombrosos ordinadors. D’aquesta manera, aconsegueixen sobrecarregar els servidors, que deixen de donar servei i s’han de reiniciar.