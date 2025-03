L’aval de la CUP ‘salva’ els comptes de la Seu per al 2025, de 33 milions

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Els vots dels dos regidors de la CUP permetran tirar endavant el pressupost de l’ajuntament de la Seu per a aquest 2025, que ahir va presentar l’alcalde, Joan Barrera, de Compromís (PSC). Els comptes es debatran en un ple dilluns i ascendeixen a 32.994.098 euros, incloent els dels organismes municipals (Parc del Segre, Habitatge i Urbanisme i Turisme la Seu). Del total pressupostat, una mica inferior al del 2024 (34,2 milions), deu milions d’euros seran per al capítol d’inversions. Destaca la previsió de 4 milions per al projecte de la nova seu d’Inefc i 650.000 euros per a la compra d’immobles per a lloguer social, que s’afegeixen als 10 pressupostats per al passat 2024.

Precisament, una de les contrapartides aconseguides pels cupaires ha estat per exemple la suplementació d’inversions en habitatge, que des de fa uns anys està assolint preus màxims a la ciutat per la proximitat a Andorra. Compromís no ha aconseguit finalment el suport de Junts i ERC (malgrat que el ple se celebra en quatre dies). El pressupost del 2024 es va tirar endavant amb els 8 vots de Compromís més els 3 d’Esquerra i els 2 de la CUP. Durant la presentació ahir del projecte, Compromís i la CUP van explicar que els comptes inclouran també partides per a medi ambient i projectes com la residència de la gent gran o el futur hospital comarcal. Destaca també un pla de mobilitat sostenible que inclourà projectes de pacificació dels carrers del centre i d’entorns escolars. Una de les mesures que implementaran de manera més immediata serà el tall total de trànsit davant de la porta d’entrada de l’escola Pau Claris en les hores d’entrada i sortida dels alumnes i la instal·lació de sis mesuradors de CO2 per la ciutat.

El pacte inclou la recerca d’un calendari concret amb l’Institut Català de la Salut perquè assumeixi la gestió de la Fundació Sant Hospital i la residència de la gent gran.

L’alcalde, Joan Barrera, va indicar que la negociació “ha estat difícil” però va agrair la predisposició de la CUP per a “un pacte que posi en relleu el que ens uneix, que és la justícia social i el respecte per les persones”.

Per la seua banda, la regidora de la CUP Núria Valls va valorar “aportar el nostre gra de sorra” però va afirmar que l’acord “no és un aval al model de ciutat dels socialistes” i que “continuarem actuant de manera crítica igual que ho hem fet el 2024”.