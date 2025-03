Restablerta la circulació per doble via a Bellvitge però amb retards de més de mitja hora a l'R2 i els regionals del sud

Publicat per acn Imatges: Cedides per @JCF3904 Creat: Actualitzat:

La circulació s'ha restablert per doble via entre les estacions de Bellvitge-Gornal i el Prat de Llobregat poc abans de les 14.00 hores, però amb retards que poden superar la mitja hora a l'R2sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17, segons Renfe. En aquest tram se circulava per via única a conseqüència de la incidència en el subministrament elèctric a la catenària que durant el matí ha provocat retards i incidències principalment a l'R2 i els regionals del sud, tot i que també s'hi han vist afectades l'R8, l'R4 i l'R11. Un tren ha quedat aturat prop de l'estació de Bellvitge i els passatgers han estat evacuats. Això ha obligat a tallar la circulació durant una estona. Un cop retirat el tren, s'ha pogut recuperar la circulació per doble via.

L'avaria per manca de subministrament a la catenària s'ha registrat cap a les 8.40 hores i ha obligat a circular per via única entre el Prat i Barcelona Sants. A les 9.30 hores els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han assistit en l'evacuació del tren que havia quedat aturat a uns 100 metres de l'estació de Bellvitge. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions i han evacuat unes 900 persones. Finalment, a les 9.50 hores s'ha decidit interrompre la circulació entre Bellvitge i el Prat per la presència de passatgers a les vies. De fet, Renfe ha insistit a demanar que els viatgers no baixessin a la zona de vies fins que no arribessin els mossos o els bombers per acompanyar-los fins a l'estació de Bellvitge.

Un cop evacuats tots els viatgers, cap a les 10.45 hores, s'ha reprès la circulació per via única a l'R2 sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. Poc abans de les dues del migdia s'ha recuperat la circulació per doble via i els trens recuperen progressivament la normalitat, segons Renfe. Tot i això, aquestes línies acumulen retards que poden superar la mitja hora.