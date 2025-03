La línia de la Pobla de Segur amb dos nous passos per guanyar seguretat a la línia de tren

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La línia de la Pobla de Segur comptarà en les properes setmanes amb dos noves infraestructures per millorar la seguretat de passatgers, vehicles i vianants. Es tracta d’un pas inferior a Térmens, que substitueix l’actual encreuament per als vianants al baixador, i un pas elevat a Vallfogona de Balaguer, que eliminarà un pas a nivell al camí de la Coma. El president de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Carlos Ruiz, va destacar que aquestes millores formen part d’una inversió de 80 milions en millores a la línia des de l’any 2016, quan l’empresa pública va assumir-ne la gestió. A més, va avançar importants canvis a les estacions que formen part de la línia de Rodalies entre Lleida i Terrassa, que assumirà a començaments de l’any vinent.

Pel que fa al pas inferior a Térmens, ha costat 792.000 euros i inclou la urbanització de l’entorn amb 13 places d’aparcament. Disposa de rampes accessibles i escales, millorant la seguretat i comoditat dels usuaris. L’alcaldessa, Concepció Canadell, va valorar la col·laboració institucional i va elogiar la fiabilitat del servei ferroviari. D’altra banda, el nou pas elevat a Vallfogona, de 12,3 metres de llarg i 10 d’ample, facilitarà l’eliminació del pas a nivell 16. La inversió ha estat de 980.000 euros, i inclou un nou accés des de la C-13 amb una mitja rotonda. L’estrena depèn de la retirada d’un pal elèctric que incompleix el gàlib per a camions. L’alcalde, Xavier Castellana, va celebrar l’obra però va reivindicar l’autovia 2+2 entre Lleida i Balaguer. Van acudir-hi també la directora general de FGC, Alicia Valle Cantalejo, i la directora de Material Móvil i Red Ferroviaria, Esther García Torralbo.

Convoquen una vaga els dies 21 i 28 de març

Els sindicats UGT i CCOO han convocat una vaga per als dies 21 i 28 de març a la línia del tren de la Pobla de Segur. Ho fan després de no arribar a cap acord amb l’empresa FGC en la negociació per millorar el seu conveni que, asseguren, està per sota del de la plantilla laboral d’altres zones com Barcelona. La vaga serà de dos hores al matí i unes altres dos a la tarda. Per la seua part, el president de FGC va dir que segueixen les negociacions per part de recursos humans amb la plantilla.