Una carnisseria de Balaguer competirà al Mundial de Carnissers a París

Anna París i Toni Guillaumet, de Balaguer, regenten la Xarcuteria-Carnisseria París a la capital de la Noguera i formen part de la Selecció Espanyola de Carnissers (SEC). Aquest equip participarà per primera vegada a Espanya en el World Butchers’ Challenge, el Mundial de la Carnisseria que se celebrarà els dies 30 i 31 de març a París. Els seleccionats de la SEC són nou especialistes procedents de diferents punts d’Espanya, com Madrid, Pamplona, Vigo o Narón, i de diferents àmbits professionals de la carnisseria com el desossament, l’elaboració i la presentació. El seleccionador és Bruno Casal, amb una dilatada experiència en l’ofici.

La parella de Balaguer forma part d’un equip d’experts en l’art de preparar i elaborar la carn. “Ho demostrarem en el campionat perquè estem preparats”, van dir. Van explicar que el concurs reuneix disset equips d’arreu del món i que els participants hauran d’especejar mitja vedella, mig porc, un corder i cinc pollastres en un màxim de tres hores i mitja. L’objectiu és portar a terme l’especejament, elaborar el producte i presentar-lo de la millor manera possible. “Els jutges valoren l’espectacularitat, la manera de treballar, la seguretat, la neteja i, sobretot, la presentació final.”

París i Guillaumet porten tota la vida vinculats amb el comerç carni, i quan ella va agafar el relleu a la carnisseria dels seus pares, van començar a compaginar la gestió econòmica amb l’elaboració de productes carnis artesans, distribució i especejament de carn.

Guillaumet és especialista en desossament i elaboració d’embotits crus i bullits d’alta xarcuteria, una cosa que l’ha portat a encarregar-se de formar professionals en aquesta matèria a tot el territori espanyol. Per la seua part, París destaca en l’elaboració i presentació del producte i ha guanyat diversos premis i reconeixements del sector. A més de tenir el títol vitalici de Mestra Artesana Alimentària 2016, va aconseguir el tercer lloc d’Europa i primer d’Espanya en el Concurs d’Elaborats Gurmet de Pagani Chef i la quarta posició a la Copa d’Europa de Carnisseria Artesanal. És una experta en elaboració i presentació càrnia. Junts formen un tàndem perfecte per optar juntament amb els seus companys a ser els “millors del món”. Durant el transcurs del Mundial de Carnisseria, Guillaumet presentarà dos llonganisses, una de vedella i una altra de porc, que optaran a la Millor Llonganissa del Món. Va explicar que haurà d’especejar mig canal de porc, elaborar les peces i presentar el producte.

Asseguren que estan contents per participar i formar part de l’equip de la selecció, que des de fa més d’un any i mig s’entrenen periòdicament, fent presentacions i exhibicions en diferents fires i esdeveniments del mateix sector per donar a conèixer el seu projecte. “En les últimes setmanes l’entrenament l’hem fet cada setmana. Ens hem desplaçat a Madrid i tot l’equip hem replicat el que farem a París a finals de mes.”

El sector de la carnisseria, xarcuteria, polleria i triperia agrupa un col·lectiu de més de 58.000 operadors distribuïts en més de 25.000 petites empreses artesanals. La xifra de negoci del 2023 ascendeix a 4,3 milions. El sector està constituït per pimes especialitzades i artesanes de carnisseria-xarcuteria. Actualment, a Espanya hi ha més de 22.890 empreses càrnies amb més de 58.108 treballadors.