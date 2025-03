La París a París: Una carnisseria de Balaguer competirà al Mundial de França

La Xarcuteria-Carnisseria París de Balaguer marcarà un fet històric aquest mes de març quan els seus propietaris, Anna París i Toni Guillaumet, representaran Espanya en el prestigiós World Butchers' Challenge. La parella de professionals lleidatans formarà part de la Selecció Espanyola de Carnissers (SEC) que participarà per primera vegada en aquest esdeveniment internacional que se celebrarà els dies 30 i 31 de març a la capital francesa.

Els carnissers balaguerins s'integraran en un equip format per nou especialistes procedents de diferents punts d'Espanya com Madrid, Pamplona, Vigo i Narón. Tots ells són experts en diversos àmbits del sector, des del desossament fins a l'elaboració i presentació. "Ho demostrarem en el campionat perquè estem preparats", han afirmat amb determinació. El certamen reunirà disset equips d'arreu del món que s'enfrontaran al repte d'especejar mitja vedella, mig porc, un corder i cinc pollastres en un màxim de tres hores i mitja. "Els jutges valoren l'espectacularitat, la manera de treballar, la seguretat, la neteja i, sobretot, la presentació final", expliquen.

Una trajectòria d'excel·lència

París i Guillaumet porten tota la vida vinculats al sector carni. Quan Anna va agafar el relleu del negoci familiar, van començar a compaginar la gestió econòmica amb l'elaboració artesanal, la distribució i l'especejament. Guillaumet s'ha especialitzat en desossament i elaboració d'embotits d'alta xarcuteria, una expertesa que l'ha portat a formar professionals per tot l'Estat espanyol. Per la seva banda, París destaca en l'elaboració i presentació, amb diversos premis internacionals al seu currículum, incloent-hi el títol vitalici de Mestra Artesana Alimentària 2016 i el tercer lloc d'Europa en el Concurs d'Elaborats Gurmet de Pagani Chef.

Preparats per triomfar a París

Durant el Mundial, Guillaumet presentarà dues llonganisses, una de vedella i una altra de porc, que optaran al títol de Millor Llonganissa del Món. "En les últimes setmanes l'entrenament l'hem fet cada setmana. Ens hem desplaçat a Madrid i tot l'equip hem replicat el que farem a París a finals de mes", comenten els carnissers lleidatans. L'equip espanyol porta més d'un any i mig entrenant-se periòdicament i realitzant presentacions en diferents fires del sector per preparar-se adequadament per a aquesta cita mundial.

El pes del sector carni a Espanya

El sector de la carnisseria, xarcuteria, polleria i triperia representa un important motor econòmic a l'Estat espanyol. Agrupa més de 58.000 operadors distribuïts en més de 25.000 petites empreses artesanals, amb una xifra de negoci que el 2023 va ascendir a 4,3 milions d'euros. Actualment, existeixen més de 22.890 empreses càrnies que donen feina a més de 58.108 treballadors, configurant un sector format principalment per pimes especialitzades i artesanes de carnisseria-xarcuteria.