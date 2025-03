Tretze persones a la recerca d’un poble on viure han visitat Vilaller en les últimes tres setmanes per decidir si es traslladen a aquesta localitat de l’Alta Ribagorça. Procedeixen de diferents punts d’Espanya i França, i entre elles es troben des de parelles joves amb fills fins a jubilats. L’ajuntament els organitza recorreguts guiats. L’últim va ser ahir mateix, per a tres visitants que havien arribat d’Alacant.

L’alcaldessa, Maria José Erta, exerceix com a guia en aquestes sortides. Hi explica des dels serveis públics que els veïns tenen al seu abast fins a les possibilitats que ofereix el municipi a l’hora de trobar una feina, obrir un negoci o llogar o comprar un habitatge. La primera edil va explicar que, des que van començar a arribar aquests visitants, alguns ja han fet els primers passos per establir-se en aquesta localitat de l’Alta Ribagorça.

Els participants en aquestes visites guiades estan inscrits al projecte Holapueblo, una iniciativa impulsada per entitats i empreses privades dedicada a posar en contacte persones decidides a viure en entorns rurals amb pobles a la recerca de nous veïns. Vilaller és l’únic municipi a tot Catalunya que participa en aquest projecte contra la despoblació.

Erta va explicar que les visites al poble van estar precedides per una trobada telemàtica el mes de febrer passat, en la qual van participar mig centenar d’interessats a conèixer Vilaller i valorar la possibilitat d’establir-se al poble. A partir d’allà van començar a programar les visites, que s’hauran de prolongar durant les properes setmanes.

“Moltes de les persones que ens visiten estan cansades de la ciutat i quan arriben aquí valoren l’entorn natural i la tranquil·litat”, va apuntar la primera edil. Es va mostrar gratament sorpresa per la bona resposta a la crida d’aquest municipi de poc més de 500 habitants per acollir nous veïns, i va indicar que els primers resultats no han tardat a arribar.

“Dos germanes jubilades procedents de França ja estan en tràmits per comprar un habitatge, un altre té una entrevista de feina la setmana que ve i una parella amb fills anirà a la jornada de portes obertes de l’escola”, va explicar l’alcaldessa. Entre els que consideren establir-se al poble, explica, també hi ha emprenedors que busquen un lloc on establir els negocis. Exerceixen un ampli ventall de professions que van des de fisioterapeutes fins a ceramistes i restauradors. La primera edil els mostra els locals comercials en desús que té el poble.

Més enllà d’organitzar visites guiades, l’ajuntament intenta facilitar en la mesura possible l’arribada de nous veïns. Això inclou fer circular currículums dels qui busquen feina entre empreses de la zona i posar en contacte amos de pisos i cases amb qui busquen llogar-les. L’alcaldessa va explicar que temptegen també la possibilitat de donar ús a habitatges buits mitjançant contractes de masoveria urbana, perquè els inquilins les rehabilitin a canvi de residir-hi un temps.