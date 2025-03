Condemnat per lesionar un client que en molestava d’altres al seu bar a Tremp

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El responsable d’un bar de Tremp ha acceptat una condemna de quatre mesos per lesionar un client que va causar un aldarull al seu establiment l’agost del 2022. El veí de la capital del Pallars Jussà va ser condemnat en judici per conformitat que es va celebrar recentment a l’Audiència de Lleida després que les parts arribessin a un acord.

El condemnat assegura a aquest diari que “la meua intenció no era fer-li mal però estava molestant i increpant la resta de clients mostrant-los els seus genitals i vídeos pornogràfics després de consumir droga a la terrassa, per la qual cosa no me’n penedeixo”. L’home ha estat representat pel lletrat Xavier Prats, de Prats Advocats.

L’Audiència de Lleida, en els fets provats de la sentència, afirma que el denunciant “va acudir [al bar] en estat d’embriaguesa i molestant la resta de clients; davant d’aquesta actitud, l’acusat, amb la intenció que abandonés el bar i sense observar la diligència i la cura necessàries, li va donar una espenta que va fer que el denunciant caigués a terra, patint la pèrdua de dos peces dentals frontals i una ferida al llavi inferior”.

L’ara condemnat va indemnitzar amb 7.301 euros la víctima abans de la celebració del judici. Per tot plegat, el condemna com a autor d’un delicte de lesions per imprudència greu amb la circumstància atenuant molt qualificada de reparació del dany.

El responsable del bar lamenta que “no hi hagi cap tipus de retret cap al denunciant, que anava molt begut i estava causant un greu aldarull al local i molestant de manera molt evident la resta de clients. Jo només volia que se n’anés d’allà”.