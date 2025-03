Els gossos també passegen entre camps en flor a Seròs

Publicat per Segre Imatges. Amics Peluts Baix Cinca Creat: Actualitzat:

La II Caminada Canina de Seròs va congregar diumenge més de 200 persones que van gaudir d'un recorregut entre els camps en flor de la localitat lleidatana. L'activitat, organitzada per la protectora d'animals Amics Peluts, s'ha consolidat com la principal proposta animalista dins del calendari d'esdeveniments relacionats amb la floració a les comarques de Lleida.

Els participants, molts d'ells acompanyats per les seves mascotes, van tenir l'oportunitat de passejar juntament amb els gossos que actualment es troben en acollida al centre que la protectora gestiona a Seròs. "Han sortit tots", va explicar Sandra Oró, responsable de l'entitat, qui va destacar l'èxit de convocatòria amb assistents que van fer "fins a tres hores de cotxe per poder participar-hi".

Gran afluència de públic i ambient familiar

L'esdeveniment va comptar amb una notable diversitat de participants, incloent tant nous assistents com persones vinculades anteriorment amb la protectora. "Han vingut amics, col·laboradors, adoptants que feia anys que no venien, ha estat molt bé", va afirmar Oró, satisfeta per la resposta obtinguda.

L'associació Amics Peluts desenvolupa la seva tasca principalment a les zones del Baix Segre i el Baix Cinca, contribuint a la sensibilització i protecció animal en aquestes comarques. La caminada no només ha servit per donar visibilitat als animals que esperen una llar, sinó també per aprofitar l'espectacular marc dels camps en flor que ofereix la primavera en aquesta àrea de Ponent.