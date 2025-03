El Pirineu registra tres accidents per allaus en menys d’un mes

El Pirineu lleidatà ha registrat tres accidents per allaus en aquesta temporada de neu, segons les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Els tres sinistres s’han registrat en menys d’un mes i l’últim –el de diumenge a la Val d’Aran– va ser mortal (vegeu SEGRE d’ahir). L’home mort era un veí de Castelló de 63 anys.

El primer accident es va registrar el 14 de febrer al Tuc de la Balaguèra, una muntanya en el límit dels termes municipals de la Vall de Boí i Naut Aran, al Parc Nacional d’Aigüestortes. Va ser per una placa que va arrossegar una persona que va resultar ferida, segons l’ICGC. El segon es va produir el 28 de febrer al pic Mont-roig, de 2.864 metres, que és una muntanya de la capçalera de les valls de Cardós i del Riu d’Unarre, fronterera entre Catalunya i França. Els pobles més propers són Tavascan i Cerbi. Una persona hi va quedar atrapada però va resultar il·lesa. En ambdós casos s’explica que els afectats estaven practicant esquí de muntanya i el grau de perill era moderat (2 sobre 5).

Finalment, l’ICGC ja ha registrat el que hi va haver diumenge a Montlude en què hi va haver un mort i un ferit. La víctima mortal era Víctor Blasco, un conegut empresari de la ceràmica de Castelló, segons mitjans locals. El ferit era un veí de Barcelona.

L’ICGC encara no es va fer ressò ahir de quin tipus d’activitat estaven fent ni si van ser arrossegats o enterrats, encara que segons els mitjans castellonencs practicaven esquí de muntanya. El grau de perill era llavors marcat (3 sobre 5). Els Pompièrs d’Aran van rebre l’avís a les 13.00 hores, informant d’una persona atrapada a la cara nord del Montlude. A l’arribar-hi, es van trobar que una gran llengua de neu havia arrossegat i enterrat una persona. L’afectat, que va ser desenterrat parcialment pel seu company, es trobava en parada cardiorespiratòria. Els rescatadors li van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar i les maniobres per a l’extracció. Va ser evacuat a l’heliport de Vielha, on l’esperava una ambulància per evacuar-lo a l’hospital. Tanmateix, a l’heliport el personal mèdic va certificar la defunció.