Perd la vida a l’accidentar-se mentre feia muntanyisme en un pic de la Val d’Aran

Un home de 63 anys va morir ahir després de patir un accident quan es trobava a la cara nord del pic Montlude, segons van informar els Pompièrs d’Aran. El cos d’emergències va rebre l’avís, via 112, a les 13.13 hores i va mobilitzar el Grup de Rescat en Muntanya per provar de socórrer l’afectat.

La víctima va ser evacuada en helicòpter fins a l’heliport de Vielha, on els serveis mèdics van certificar la seua mort.

El sinistre mortal va ser confirmat pel Conselh Generau d’Aran, que també va informar que “actualment s’està treballant per conèixer les causes de l’accident”.

Tant el Conselh com els Pompièrs i els responsables de Salut Aran van fer arribar les seues condolences a la família i els amics de la víctima, la identitat de la qual no va ser facilitada.

El Montlude, de 2.518 metres d’altitud, es troba al límit dels termes municipals de Les i de Vilamós, a la zona occidental d’Aran, i entre les valls de Toran i de Varradòs.

La d’ahir és la segona mort d’un muntanyenc que es registra a la demarcació de Lleida des de començament d’any.

L’11 de gener perdia la vida quan estava escalant a la Foca de Canalda, a Odèn (Solsonès), Iván Macià Palau, un jove de 28 anys originari de les Borges Blanques. Es va estimbar i va caure des d’una altura de més de quinze metres quan es trobava escalant una paret.

Interior recomana renunciar quan hi ha mal temps

“Abans de sortir, informeu-vos de les condicions meteorològiques i de la seua possible evolució”, i “renuncieu a l’activitat si les previsions són dolentes”, recomana l’apartat de “consells pràctics” per “gaudir de la muntanya amb seguretat” de la pàgina web del departament d’Interior de la Generalitat per “evitar possibles accidents”. “Aneu sempre acompanyats o, en tot cas, comuniqueu a algú l’activitat prevista”, assenyala el plafó de recomanacions, que advoca per utilitzar “material i equip adequats per a l’activitat” que s’hagi de desenvolupar.