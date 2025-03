Una dona, investigada per haver drogat a vuit persones al prendre cafè en un bar a Saidí

La Guàrdia Civil ha culminat l'operació "Toxdin" amb la investigació d'una dona com a presumpta autora d'un delicte continuat contra la salut pública per haver intoxicat intencionadament a vuit persones entre 2020 i 2025 al municipi de Saidí, a la comarca oscenca del Baix Cinca. Les víctimes van ser drogades amb benzodiacepines sense el seu coneixement mentre prenien cafè a l'establiment que regentava la investigada, tal i com va avançar SEGRE .

L'operació es va iniciar el passat gener quan tres persones van denunciar haver patit símptomes d'intoxicació després de consumir cafè en un establiment de la comarca. Els afectats van presentar signes d'endormiscament, marejos i debilitat a les cames, fet que els va portar a acudir al centre de salut de Fraga, on les analítiques van confirmar la presència de substàncies psicotròpiques.

Els agents van descobrir que ja l'any 2020 s'havia produït una primera denúncia per intoxicació amb resultats positius en benzodiacepina. Aquest cas, juntament amb les noves denúncies, va permetre als investigadors establir el modus operandi de la sospitosa. "El que al principi va ser incredulitat, va passar a ser sorpresa i després preocupació", van explicar fonts properes a les víctimes.

Víctimes escollides a l'atzar

Segons ha transcendit de la investigació, les vuit víctimes identificades compartien haver treballat a Saidí entre 2020 i 2021 i freqüentaven el mateix establiment. Una d'elles va arribar a patir un accident de trànsit a causa de l'alteració de les seves capacitats cognitives provocada pel fàrmac. "Un va haver d'agafar el cotxe i tot just va aconseguir arribar a casa, i un altre es va quedar endormiscat a casa seva", va relatar un veí del poble.

A més, segons les indagacions policials, la investigada també consumia aquest medicament amb prescripció facultativa i les víctimes haurien estat escollides a l'atzar, sense cap motivació prèvia aparent.

Desplegament policial

El dilluns 13 de gener, agents de la Unitat de Policia Judicial, de la Policia Científica i del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) es van desplaçar fins a l'establiment per realitzar les pertinents anàlisis. El desplegament policial va causar una gran expectació al municipi. "Mai no havíem vist una cosa igual en anys. Des de fa dies que és el xafardeig principal i no es parla d'altra cosa", van assenyalar veïns de Saidí.

Les diligències van ser remeses al Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Fraga, que ha decretat, entre altres mesures cautelars, la suspensió de l'exercici de la seva professió al capdavant de l'establiment públic d'hostaleria. Mentre continua la investigació, els veïns demanen celeritat per esclarir completament els fets, ja que consideren que "que tres veïns resultin drogats en un bar mentre prenen cafè jugant una partida de cartes és, com a mínim, inquietant".