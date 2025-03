Renovació energètica de la seu municipal

Bellvís invertirà 300.638 euros a millorar energèticament la casa consistorial. L’objectiu és guanyar eficiència energètica a l’equipament i es farà a través de la línia d’ajuts de mitigació i adaptació al canvi climàtic del departament d’Acció Climàtica, que ascendeix a 270.574 euros. L’alcaldessa, Sílvia Escalé, va apuntar que poques intervencions d’aquest tipus s’han portat a terme a l’edifici en els últims anys i dècades, d’aquí “la necessitat d’actuar ja”.

Es tracta d’un edifici del 1930, de tres plantes i amb una superfície construïda de 1.523 metres quadrats, i que a més de les dependències municipals acull també magatzems, el jutjat de pau, la comunitat de regants i activitats socioculturals.

La millora de l’eficiència energètica de l’edifici també permetrà millorar la qualitat de l’atenció als usuaris d’aquest equipament públic. Les actuacions passen per l’aïllament de les façanes excepte a la principal, on es farà un aïllament interior per preservar l’aparença i les característiques arquitectòniques de la façana.

També s’actuarà a la coberta i se substituiran les finestres per altres d’alumini i doble vidre. Així mateix, els treballs contemplen el canvi de l’enllumenat a led i la millora del sistema de climatització de la planta 1 on s’ubiquen les oficines municipals.

D’altra banda, està previst que els treballs s’allarguin quatre mesos i que es puguin iniciar aquesta primavera.