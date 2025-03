Busca convertir-se en escenari de rodatges

Les Borges Blanques vol convertir-se en un plató per a rodatges cinematogràfics i ser un referent audiovisual en l’àmbit català. Aquest ha estat un dels objectius per crear BOVI (Borges-Videoclip), un concurs festival que desafia els participants a crear un videoclip en només 24 hores. El certamen se celebrarà els pròxims 24 i 25 maig i vol fomentar la creativitat i el talent audiovisual en l’àmbit dels videoclips, especialment en zones rurals, a més d’incorporar música en directe.

Els participants tindran 24 hores per gravar i muntar un videoclip a partir d’una cançó que cedirà la banda techno rumba Habla de Mí en Presente. La participació en el festival és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania. Els equips que vulguin afegir-se a aquesta iniciativa hauran d’inscriure’s al web del certamen abans del dia 10 de maig i hauran d’estar formats per un mínim de dos persones, una d’elles, major d’edat. Els equips hauran de portar el seu propi material de rodatge i muntatge del videoclip, que s’haurà de gravar al terme municipal de les Borges Blanques, tant al nucli urbà com a l’entorn rural del poble.

El jurat del concurs estarà format per la periodista de Catalunya Ràdio Xantal Llavina, el realitzador Benet Roman, la càmera Esther Mestres i l’artista multidisciplinari Max Grosse. Es valorarà especialment l’originalitat a l’hora d’explicar una història a través del llenguatge audiovisual. En total es premien tres equips, i els premis oscil·laran entre els 350 euros el primer i els 150 euros el tercer premi. Així mateix, tots obtindran un trofeu BOVI.

L’organització ha previst incentivar la creació del videoclip de temàtica lliure i explicar històries a través d’aquest format. Per la seua banda, Sara Boldú, membre impulsora del festival, va explicar que el material utilitzat pot ser d’un telèfon mòbil a una càmera d’altes prestacions. “Avui dia tots anem amb el mòbil a la mà gravant moments i el concurs BOVI pot ser una experiència per donar a conèixer talents ocults de qualsevol persona”, va assegurar.

Així mateix, diumenge es projectaran alguns dels videoclips presentats a la Sala Maria Lois de les Borges Blanques. La jornada finalitzarà amb el concert de Habla de Mí en Presente, un dinar popular i música en directe.