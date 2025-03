Imputen una cambrera per drogar vuit clients en un bar de Saidí

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha imputat la cambrera d’un bar de Saidí com a presumpta autora d’un delicte continuat contra la salut pública per la suposada intoxicació intencionada de vuit persones, entre 2020 i 2025, a l’introduir benzodiazepina (un sedant) al cafè que els van servir a l’establiment. Val a recordar que SEGRE va publicar a finals de gener que tres jubilats van acabar drogats amb psicòtrops al bar on s’havien reunit, com era de costum, per prendre cafè i jugar a cartes. Els afectats, dos d’aquesta localitat i un de Fraga, van presentar sengles denúncies. Els tres havien acudit al centre de salut de Fraga amb les mateixes patologies, debilitat a les cames, somnolència i marejos.

De fet, aquestes denúncies van propiciar l’operació Toxdin. Els investigadors van esbrinar que el 2020 hi va haver una primera denúncia per intoxicació d’una víctima. Els resultats analítics van donar positiu en benzodiazepina, suposadament subministrada sense el seu coneixement amb la ingesta del cafè. Aquesta primera intoxicació, unida a les denúncies del gener d’aquest any, va permetre als agents descobrir el modus operandi de la investigada, al comprovar que altres víctimes tenien en comú que havien treballat a Saidí entre els anys 2020 i 2021 i que acudien al mateix establiment d’hostaleria, a més del resultat positiu a les analítiques.

La investigació ha determinat que un total de vuit persones van veure compromeses les seues condicions psicofísiques, posant en perill la seua salut i integritat física, després de consumir en aquest establiment. Una d’elles fins i tot va arribar a patir un accident de trànsit a causa de l’alteració de les capacitats després del consum d’aquest fàrmac. Es dona la circumstància que la investigada també prenia aquest medicament amb prescripció mèdica i, pel que sembla, va elegir les seues víctimes a l’atzar. El 13 de gener hi va haver una inspecció a l’establiment. L’acusada estava empleada al local.

La Guàrdia Civil ha remès les diligències al jutjat de Fraga, que ha decretat, entre altres mesures cautelars, la suspensió de l’exercici de la seua professió al capdavant d’un establiment hostaler.