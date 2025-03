Tàrrega licita les obres per millorar la travessia de la C-14

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Tàrrega traurà a licitació les obres per millorar la travessia urbana de la C-14. Es tracta d’actuacions per potenciar una mobilitat més segura i que suposaran una inversió de 335.000 euros, amb una subvenció del Servei de Trànsit de 150.000 euros. Destaca una rotonda entre les avingudes de Tarragona i Josep Tarradellas. Així, s’incorporaran pilons per evitar aparcaments a les voreres i es renovaran 17 punts de llum, entre altres intervencions.