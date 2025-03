Instal·len trenta senyals per als millors selfies en punts turístics de la Noguera

Tiurana ha triat la zona de la Península, al pantà de Rialb, on hi ha embarcadors. - E.FARNELL

La gran diversitat d’elements naturals i patrimonials de la Noguera li confereixen un tarannà aventurer que captiva qui la visita. El consell comarcal vol potenciar aquest atractiu i posar en relleu les imatges que fan els turistes quan visiten la comarca. “Molts turistes comparteixen les seues fotografies (a les xarxes) i no sempre representen correctament els atractius que tenim”, va explicar el responsable de l’àrea de turisme del consell i alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana. Per això, des de l’ens comarcal s’ha impulsat la col·locació de senyalització selfie experience als principals punts d’interès turístic.

L’objectiu és que els selfies que es facin els visitants transmetin correctament la imatge que es vol projectar de la comarca i el seu potencial. Per aquest motiu, s’instal·laran 21 unitats de tòtem selfies, plaques informatives personalitzades amb logotips del consell i ajuntaments i també inclouran un codi QR en cada un dels punts emblemàtics que han elegit els municipis. Castellana va apuntar que aquests punts inclouran informació de la ruta selfie i una agenda d’activitats, textos de benvinguda, fotos i geolocalització i informació en diversos idiomes.

Entre les característiques destaca la generació en format MP3 d’una audioguia a través de la intel·ligència artificial (IA) i l’accés a la plataforma de dades turístiques. El consell ha adjudicat la implantació d’aquests 21 punts selfie per 35.177 euros, ja que l’any passat se’n van adquirir 9, amb la qual cosa completarà els trenta municipis de la Noguera. “El potencial de la comarca és enorme i a través de les imatges dels turistes podem incloure més gent perquè vinguin i la coneguin”, va afirmar Castellana.

Bona part del cel de la Noguera està certificat per la Unesco com un dels millors cels del món per a l’observació del firmament i 19 municipis estan certificats com a destinació turística Starlight.

De dia, el cel del Montsec està reconegut com una de les millors zones de vol lliure. A tot això se suma la gran varietat d’espais naturals que permeten la pràctica d’un gran nombre d’activitats de turisme actiu i els nombrosos vestigis de diverses èpoques prehistòriques, com pintures rupestres (declarades Patrimoni de la Humanitat).