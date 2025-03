Denuncien que retiren el cartell d’accés a Sant Esteve de la Sarga

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, va denunciar divendres passat a través de la xarxa social X la retirada del cartell que anunciava l’entrada al municipi a la carretera. Segons va explicar, aquest rètol havia estat instal·lat fa un parell d’anys pel mateix ajuntament després de no rebre resposta per part de la Generalitat sobre la sol·licitud d’un senyal. Va detallar que ja li havien advertit en el seu moment que el cartell que va instal·lar no complia amb la normativa vigent i que, en conseqüència, seria retirat. Finalment, divendres va desaparèixer.

Val a assenyalar que la cartelleria viària sol estar estandarditzada per garantir la uniformitat i la seguretat a les carreteres.L’alcalde va argumentar que la instal·lació inicial del cartell es va dur a terme traslladant-ne un d’ubicat en un encreuament menys transitat cap a una entrada més freqüentada del municipi. No obstant, amb la desaparició, Carreteres de Lleida es va posar en contacte amb l’edil i el va informar que tot apuntava a un error, ja que es preveia col·locar al mateix lloc un cartell que sí que compleix la normativa. Segons li van assegurar, el nou rètol serà instal·lat demà.