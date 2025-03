Vilaller, en el Consell de Pobles Màgics a Loeches

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La localitat de Loeches, a Madrid, acull aquest cap de setmana el I Consell Nacional de Pobles Màgics d’Espanya, entitat de la qual forma part Vilaller. L’alcaldessa, Maria José Erta, ha estat una de les 15 alcaldesses que hi ha assistit com a representants dels 148 municipis que conformen l’associació (amb 150 pobles). Es tracta de la major agrupació de localitats amb patrimonis naturals i culturals protegits del país. El propòsit de la primera edició d’aquest consell ha estat establir un fòrum en el qual dissenyar estratègies de futur per al desenvolupament i la promoció d’aquests municipis, promovent sostenibilitat, dinamització turística i posada en relleu de la identitat cultural. L’alcaldessa de Vilaller va dir que la trobada ha servit “per establir les bases per al seu creixement i enfortiment de cara al futur”. En la mateixa línia, l’esdeveniment ha estat una plataforma per compartir experiències, sinergies i problemàtiques comunes entre els diferents territoris, a fi de presentar propostes de millora de manera unificada i homogènia. Va participar en l’encontre Lourdes de Pedro, directora de projectes de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.