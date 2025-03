Stop JJOO amenaça amb "mobilitzacions massives" si el Govern recupera el projecte olímpic al Pirineu

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Stop JJOO ha advertit que convocarà "mobilitzacions massives" si el Govern recupera el projecte per fer uns Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu. En un comunicat, l'entitat considera un "despropòsit i un intent de recuperar un projecte fracassat" que la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, proposés ressuscitar el projecte de candidatura conjunta Aragó-Catalunya per acollir una olimpíada d'hivern. En un acte del PSOE de dissabte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir que hi estava "completament d'acord". Des d'STOP JJOO diuen que el projecte "ja va ser rebutjat per la població pirinenca" i que es pretén "imposar un model econòmic especulatiu" al Pirineu.

L'organització també ha assenyalat que les comarques de muntanya viuen una crisi amb "preus desorbitats de l'habitatge, impulsats per l’especulació immobiliària i una pressió turística desorbitada, estan expulsant del Pirineu joves i famílies treballadores". Per això, reclamen un "canvi radical en les polítiques públiques" per diversificar l'economia i garantir feina estable als ciutadans dels Pirineus i abandonar un projecte olímpic que "només beneficiarà els interessos d'uns pocs".

En declaracions a l'ACN, el portaveu de la plataforma STOP JJOO, Bernat Lavaquiol, ha valorat que el govern de la Generalitat, ara en mans del PSC, "continua sense un tenir pla de futur per les comarques de muntanya, igual que va passar amb el govern d'Aragonès amb ERC i Junts". "La seva única aposta és seguir aprofundint en el monocultiu turístic i en l'especulació urbanística", ha afegit.

Lavaquiol ha subratllat que hi ha treballadores i treballadores de les comarques del Pirineu que "dormen en caravanes i els expulsen de casa seva perquè no poden pagar l'habitatge". Per això, ha advertit al Govern que "s'ho pensi bé", perquè el Pirineu està "organitzat, fort i sap cap a on vol anar, que no és cap a intensificar el monocultiu turístic, perquè aporta feina precària, el preu de l'habitatge està desorbitat i ens expulsen de casa".