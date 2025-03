Andorra pagarà la nova interconnexió elèctrica

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

El consell de ministres del Govern d’Espanya ha aprovat el conveni amb Andorra per construir la nova interconnexió elèctrica de 220 kV per “incrementar la capacitat d’intercanvi d’energia, cobrir les demandes esperades d’Andorra i afavorir la transició energètica del país”, segons el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic espanyol. El creixement demogràfic del país veí “fa preveure un increment del sistema elèctric continu i moderat durant els propers deu anys”, segons el ministre portaveu andorrà, Guillem Casal.

El cost de la nova línia elèctrica, que superarà els 14 milions d’euros, serà assumit íntegrament pel Principat, per ser el beneficiari d’aquesta actuació. Aquesta clàusula quedarà reflectida en un acord que hauran de firmar els operadors del sistema elèctric dels dos països, Red Eléctrica i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). Així mateix, Andorra abonarà els peatges corresponents per l’ús de les infraestructures espanyoles.

Aquest projecte preveu la construcció d’un nou circuit en 220 kv des de la subestació d’Adrall, a Ribera d’Urgellet, fins a la frontera amb el Principat. També estableix l’ampliació i adequació de la subestació i les modificacions en l’arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220 kV i Adrall-Cercs 220 kV. L’impuls de la interconnexió elèctrica és una demanda històrica d’Andorra.