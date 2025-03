Llum verda al decret que revisarà el perill d’inundacions als càmpings a Catalunya

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat el decret llei per avaluar el grau d'inundabilitat dels càmpings i poder actuar en cas que existeixi el risc de tancar parcialment o totalment alguna instal·lació. A través d'aquest decret també es crea un fons de recuperació per garantir l'activitat econòmica del sector si cal fer algun tancament parcial o total. El text s'ha aprovat a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts, l'endemà que membres del Govern es reunissin amb representants del sector dels càmpings catalans. A la reunió es va posar en comú el contingut del decret i el fons de recuperació i es va acordar treballar de forma conjunta per iniciar el procés d'avaluació.

Aquest decret busca poder disposar d’una eina per comprovar i fer un seguiment de la viabilitat i les funcionalitats dels càmpings ubicats en espais afectats per risc d’inundació. El principal objectiu és minimitzar els riscos associats a fenòmens com les precipitacions torrencials, les tempestes sobtades i les crescudes de rius en aquestes àrees especialment vulnerables.

Nous òrgans per comprovar la viabilitat

El decret contempla crear una Comissió Tècnica que s'encarregarà d’analitzar la situació de cada càmping, cas per cas; d'iniciar els procediments i formular les propostes de resolució. A més, també es treballarà en l’aplicació de millores tecnològiques de detecció d’inundació preventives perquè els càmpings es puguin adaptar a les condicions climàtiques. Així, haurà de determinar les funcionalitats de les activitats, comprovant la seguretat de les persones i la protecció de l’activitat econòmica. Per altra banda, hi haurà una Comissió de Govern que tindrà la responsabilitat de resoldre els procediments i adoptar mesures provisionals en cas de risc imminent.

Aquests òrgans estaran formats per representants de diversos departaments que conformen el Govern. A més, hi haurà tècnics especialitzats en protecció civil, turisme, urbanisme i hidrologia. Segons l’executiu, es garantirà la participació de les administracions locals, les entitats municipalistes i el sector afectat.

Creació del Fons de Recuperació de l’activitat econòmica

El decret també preveu el seguiment de les activitats implicades, en coordinació amb les administracions locals i els sectors econòmics, amb l’objectiu d’establir que les mesures aplicades no posin en risc ni comprometin la competitivitat del turisme, sobretot en aquells municipis on els càmpings tenen un paper imprescindible en l’economia local.

Per aquest motiu es crearà un Fons de Recuperació de l’activitat econòmica, que es destinarà al finançament d’inversions públiques o privades de creació de nova oferta d’allotjament turístic o ampliació d’existent que pugui compensar la pèrdua de places resultant dels estudis de viabilitat i seguretat dels càmpings.

Tot i que encara no s’ha establert quina serà la dotació econòmica d’aquest fons, sí que s’ha decidit que estarà integrat per línies de crèdit específiques acordades entre l’Institut Català de Finances i el Departament d’Empresa i Treball; ajuts directes o de pública concurrència del Departament d’Empresa i Treball; transferències directes als ens locals afectats per la disminució de places d’allotjament, previ conveni de concertació amb el Departament d’Economia i Finances i el Departament d’Empresa i Treball.

Els subjectes beneficiaris d’aquests ajuts podran ser persones físiques o persones jurídiques públiques o privades titulars d’establiments d’allotjament turístic per al supòsit d’ampliació d’activitat, o qualsevol persona per al supòsit de projectes de nova creació d’establiments turístics.