El Govern revisarà el risc per inundacions de cada càmping i compensarà tancar places

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

La Generalitat iniciarà abans de l’estiu comprovacions en càmpings de tot Catalunya per verificar si presenten risc per a la seguretat de les persones en cas de pluges torrencials i inundacions. A les zones on detecti “risc imminent”, plantejarà mesures de protecció provisionals. On no es puguin aplicar, preveu el tancament de les àrees afectades i compensar la pèrdua de places d’allotjament. A les comarques de Lleida, fa anys que quaranta càmpings pròxims a rius intenten regularitzar la seua situació davant de la Generalitat a través de plans urbanístics pendents d’aprovació.

Aquestes comprovacions de seguretat es faran a l’empara d’un decret llei que el Consell Executiu haurà d’aprovar avui. Aquesta norma, elaborada pels departaments d’Interior i Empresa, estableix la creació d’un “fons de recuperació de l’activitat econòmica”. Segons va explicar el Govern en un comunicat, servirà per finançar “inversions públiques o privades per crear nova oferta d’allotjament o ampliar l’existent” per “compensar la pèrdua de places” que es tanquin per risc d’inundació. Inclourà línies de crèdit, subvencions i aportacions a ens locals.

Representants d’Interior i Empresa van presentar ahir el decret llei a entitats del sector turístic de Catalunya, entre les quals la Federació d’Hostaleria de Lleida. Durant aquesta reunió no van precisar en quant temps es portaran a terme les comprovacions. Al marge d’aquest procés, la Generalitat va apuntar també a la possibilitat de revisar el risc d’inundabilitat dels càmpings elaborant estudis hidrològics més precisos de les àrees afectades. Això es va fer anys enrere a la Val d’Aran i va reduir de forma considerable les àrees considerades inundables a les àrees d’acampada respecte als estudis inicials que va elaborar la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). També es va abordar la possibilitat d’implementar mesures preventives com sistemes meteorològics de més precisió i dispositius d’alerta en els cursos per detectar avingudes, entre d’altres.

Des del Govern van assegurar que el decret llei és una norma “garantista” que no planteja “demonitzar el sector” dels càmpings ni tampoc el tancament d’activitats com a primera estratègia, sinó la recerca d’alternatives perquè puguin continuar. El sector va reaccionar amb sorpresa a l’anunci d’aquesta nova normativa (vegeu el desglossament).