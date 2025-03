Servei d’ocupació per a 12 pobles del sud del Segrià

Millorar l’oferta de treball en una dotzena de pobles del Segrià Sud i atendre les demandes de mà d’obra qualificada de les empreses és l’objectiu del nou servei d’ocupació que ha creat el consorci Segrià Sud. Ahir es va presentar a Massalcoreig i la Granja d’Escarp, i en les properes dos setmanes es donarà a conèixer a la resta de municipis.

L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, va apuntar que aquest servei ha de permetre enllaçar la demanda de les empreses de la zona amb l’oferta actual d’empleats i “millorar l’ocupació de dones o joves, entre altres”, va dir. Aquesta iniciativa és el primer projecte del consorci del Segrià Sud, creat per fomentar l’economia de la zona i que es presentarà públicament el 9 d’abril a Aspa. Per la seua part, l’alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés, va explicar que a través d’un tècnic, subvencionat pel SOC, es preveu fer entrevistes entre les empreses i persones a l’atur per aconseguir millorar l’ocupabilitat.

Els pobles d’Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre es van unir per coordinar projectes per generar ocupació i activitat econòmica.