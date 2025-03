Atraca a punta de pistola un banc de Vilanova de la Barca i lliga de mans l’empleat

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Armat amb una pistola i tapat amb un casc. Així anava l’atracador que cap a les 14.00 hores d’ahir va entrar a l’oficina del Banc Santander a Vilanova de la Barca, en ple centre de la localitat, va lligar amb brides el responsable i es va emportar els diners i xecs que va trobar, com va avançar SEGRE en l’edició digital. Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 14.20 hores i s’hi van desplaçar diverses patrulles. La Unitat Territorial d’Investigació es va fer càrrec del cas.

L’assalt es va produir quan l’oficina estava a punt de tancar al públic. Els investigadors van obtenir els enregistraments de les càmeres de seguretat i es van entrevistar amb la víctima. L’autor anava totalment tapat, amb casc inclòs, cosa que en dificulta la identificació. Els agents van estar-se fins passades les 16.00 hores a l’oficina, situada al carrer Major al costat d’un bar. Clients de l’establiment van explicar que no havien vist res de l’atracament, només que havien arribat moltes patrulles. Els investigadors desconeixen si la pistola era real o de mentida, tot i que l’efecte intimidatori és el mateix. La víctima, que va ser lligada amb brides, va forcejar amb el lladre. Els Mossos indaguen si va actuar sol o amb l’ajuda d’algun còmplice. També es va desplegar un dispositiu Gàbia, amb el qual es van establir diversos controls a les carreteres de la zona.

En els últims anys s’ha produït un descens dels atracaments als bancs de la demarcació. Un dels últims que ha transcendit va ser el que hi va haver a Oliana el 26 de juliol del 2023. Dos homes van accedir a l’interior del banc amb armes blanques i van amenaçar els treballadors que tot just començaven la jornada. Els autors van entrar al local a través d’un butró fet a un edifici annex i un cop obtingut el botí van immobilitzar els treballadors. Van aconseguir emportar-se 110.000 euros. Mig any després, el gener de l’any passat, els Mossos i la Guàrdia Civil van detenir els tres presumptes autors quan es disposaven a cometre un altre robatori a Villanueva de Gállego (Saragossa). Procedien del País Valencià. L’abril del 2022 hi va haver un altre assalt a mà armada a Seròs. Dos encaputxats van atracar amb escopetes una sucursal. L’octubre del 2023, un home va assaltar un banc a Lleida; portava amb un ganivet, gorra, ulleres i un bigoti postís.