Falcons contra coloms: un poble de Lleida els utilitza per foragitar-los i evitar la brutícia que generen

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Un falcó es passeja aquests dies pel cel del Poal amb un objectiu principal: foragitar l’extensa població de coloms que habita al municipi. El consistori ha pres finalment aquesta mesura davant la necessitat de frenar les grans concentracions d’aquestes aus i així evitar la brutícia que generen tant en carrers com en places i equipaments. Per aquesta raó, han requerit la presència d’un expert, Juan de la Cruz, encarregat de fer volar el seu falcó.

La iniciativa es porta a terme des de fa ja un parell de setmanes i, segons l’alcaldessa, Estela Lleonart, ja es poden comprovar els primers resultats, amb la reducció dels excrements en terres i altres espais municipals.

El consistori del Poal ja havia utilitzat altres mesures per reduir la població de coloms al municipi, com per exemple l’ús de gàbies, però finalment han optat per aquesta altra opció.

Per evitar problemes, el consistori ha demanat als veïns que evitin treure als balcons les aus domèstiques així com altres classes de mascotes, com els hàmsters, per seguretat.