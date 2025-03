Ferit un excursionista al quedar atrapat per una allau a Alt Àneu

Els equips d’emergència van rescatar el ferit per una allau al pic de Pudo, a Alt Àneu. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

Un excursionista va resultar ferit de diversa consideració ahir al quedar atrapat per una allau al nord del pic de Pudo, al municipi d’Alt Àneu. L’home viatjava en grup. Segons les primeres informacions dels equips d’emergència, va ser alliberat pels seus companys, que van alertar els serveis d’emergència a les 11.16 hores. Fins al lloc es va desplaçar un helicòpter medicalitzat amb efectius dels Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques, que van portar a terme una extracció en llitera. Posteriorment, es va traslladar el ferit a l’heliport de Tírvia, des d’on se’l va derivar a l’hospital.

Amb el d’ahir, el Pirineu lleidatà ha registrat quatre accidents per allaus aquesta temporada de neu, un dels quals mortal, segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El primer va tenir lloc el 14 de febrer al Tuc de la Balaguèra (al Parc Nacional d’Aigüestortes), on una placa va arrossegar una persona que va resultar ferida. El segon es va produir el 28 de febrer al pic Mont-roig (muntanya de la capçalera de les valls de Cardós i del Riu d’Unarre), on una persona va quedar atrapada però va resultar il·lesa. Els dos afectats estaven practicant esquí de muntanya i el grau de perill era moderat. Finalment, el 9 de març va morir un home de 63 anys i un altre va resultar ferit a Montlude (la Val d’Aran).

Per una altra banda, l’11 de març passat sis alpinistes de l’Alt Urgell van resultar ferits després de veure’s arrossegats per una allau de neu durant una expedició a l’Aragats, un volcà extint de 4.000 metres que és la muntanya més alta d’Armènia.

Les reserves de neu es disparen un 50% en l’última setmana

Protecció Civil va activar ahir la fase de prealerta de l’Allaucat per risc d’allaus avui al vessant nord del Cadí-Moixeró. El perill d’allaus és de 4 en una escala de 5 en aquesta zona, en què la neu ha caigut en abundància durant l’última setmana i avui podria barrejar-se amb pluja i derivar en allaus, mentre que a la resta del Pirineu el perill és de 3 sobre 5.

De fet, a Lleida les precipitacions han deixat en els últims set dies fins a 180 hectòmetres cúbics de neu nova, un 50% més que la setmana passada, i les reserves a les capçaleres dels rius Garona, Noguera Ribagorçana, Pallaresa i Segre s’eleva a 562 hectòmetres cúbics d’aigua en forma de neu, davant els 382 de la setmana passada, segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

De moment, les temperatures continuen sent baixes i la previsió apunta que la neu persistirà en els propers dies a les cotes altes del Pirineu de Lleida. Les reserves de neu han millorat considerablement sobretot a la capçalera de la Pallaresa, on s’han guanyat 38,6 hectòmetres.A la Ribagorçana s’han guanyat 13 hectòmetres i al Segre uns altres 30, mentre que la Garona n’han sumat 5,4, mentre que la qualificació de la CHE pel que fa a les reserves en aquesta última conca és baixa. A la resta ha pujat i se situa ara entre normal i alta.Les últimes nevades han deixat a les pistes d’esquí de Lleida els millors gruixos de tota la temporada, majoritàriament per sobre del metre de neu trepitjada. Els complexos ho tenen pràcticament tot obert i tot apunta que podran acabar la temporada en condicions, tret que una calor sobtada en les properes setmanes acceleri el desglaç.