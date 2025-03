Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La biblioteca Salvador Espriu de Linyola ja té a punt el programa de la Primavera Cultural amb una vintena d’activitats per fomentar la lectura i la cultura. Les presentacions literàries tindran un protagonisme destacat, amb autors locals com Enriqueta Sarradell i Glòria Jové. També hi seran presents els autors Jordi Reixach i M. Dolors Añón.