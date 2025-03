Illa diu que l’agricultura és estratègica i insta a modernitzar el canal d’Urgell

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar ahir a Mollerussa la rellevància del sector primari en l’economia de Catalunya, va subratllar que aquest sector és clau per a la prosperitat i va insistir en la necessitat d’infraestructures com la modernització del canal d’Urgell així com altres obres de regeneració d’aigua.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar ahir en la inauguració de la 152 Fira de Sant Josep de Mollerussa que el sector primari “és el primer en generació de prosperitat a Catalunya”, un fet que va quedar constatat després de la pandèmia de la covid i, posteriorment, en conflictes bèl·lics com el d’Ucraïna, quan s’ha demostrat que és “estratègicament molt rellevant”. En aquest sentit, va destacar el compromís del Govern amb aquest sector. També va assegurar que les pluges d’aquesta primavera no fan menys necessàries noves infraestructures hidràuliques com la modernització del canal d’Urgell, una obra “important que requerirà persistència” i “treball continuat en el temps”, juntament amb altres projectes de dessaladores o de regeneració d’aigua a la conca del riu Besòs. “Per molt que plogui no hem d’oblidar que cal fer aquestes infraestructures”, va remarcar. Va assegurar que la pluja propicia una ràpida recuperació dels embassaments, per la qual cosa el Govern ha iniciat un procés de “desescalada” en les restriccions per sequera a les conques internes de Catalunya.

D’altra banda, el president de la Generalitat va explicar que el Govern treballa en un model de “prosperitat compartida” que inclou línies d’actuació que permetin a les empreses ajudar a créixer o garantir un habitatge assequible per a tots els ciutadans. També inclou una important simplificació administrativa: “Tenim l’obligació de generar marcs regulatoris clars i això no és incompatible amb ser eficients. No soc partidari de les motoserres ni de les exageracions”, va afegir, amb referència a les mesures preses a l’Argentina o els Estats Units. Va remarcar, tanmateix, que qui genera realment prosperitat són “les empreses”, així que els governs han “de crear condicions perquè aquestes puguin generar-la”.

Solsona qualifica el món rural de “gran fàbrica de bàsics”

L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va assegurar en el seu discurs durant la inauguració que Catalunya ha de tenir clar que el món rural “és la nostra gran fàbrica de bàsics” i que no s’han de tractar “diferent ni amb condescendència els problemes de Ponent i el Pirineu en relació amb la Catalunya metropolitana”. Va destacar també l’“esforç” que porta a terme el Govern per reformar l’administració, encara que va matisar que s’ha de treballar per “millorar el serveis als ciutadans, no l’administració en si mateixa”. El primer edil va remarcar que la capital del Pla d’Urgell ha deixat de ser un lloc de passada (entre Barcelona i Lleida) per ser un lloc “on passen coses”. L’edil va recordar que aquest any se celebra el 75 aniversari de la venda del primer tractor en aquest certamen.

L’acte inaugural es va fer als pavellons firals i va comptar amb la presència de més autoritats com el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Rodeig; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el president del consell comarcal del Pla, Carles Palau. El certamen dedicat a la maquinària agrícola compta amb 250 expositors distribuïts en un total de 21.103 metres quadrats de superfície neta ocupada.