L’atracador de Vilanova de la Barca s’hauria emportat 40.000 euros

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El lladre que a primera hora de la tarda de dimarts va atracar a punta de pistola una oficina bancària de Vilanova de la Barca (vegeu SEGRE d’ahir) s’hauria emportat un botí d’uns 40.000 euros, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents. Els Mossos d’Esquadra continuaven ahir investigant el robatori violent per provar d’identificar el lladre, que cal recordar que anava tapat amb un casc i que va lligar de mans amb brides el responsable i únic empleat de l’oficina. Sospiten que es tracta d’una persona especialitzada en aquest tipus d’assalts per la manera com va actuar. La Unitat Territorial d’Investigació (UTI) de Ponent s’ha fet càrrec del cas. Els agents es van entrevistar amb la víctima, que els va explicar com es va produir l’atracament. L’home va forcejar amb el lladre però no va poder impedir que portés a terme la seua comesa.

L’assalt es va produir cap a les 14.00 hores quan l’oficina estava a punt de tancar al públic. Els Mossos van ser alertats a les 14.20 hores, quan el lladre ja havia fugit amb uns 40.000 euros i diversos xecs. Una de les primeres proves que van obtenir van ser els enregistraments de les càmeres de seguretat, de les quals van extreure captures que van passar als diferents grups d’Investigació per provar d’identificar l’atracador, que vestia de fosc i anava amb guants i tapat amb un casc. També proven de localitzar altres càmeres de seguretat que haguessin pogut captar la fuga.

Aquest tipus d’atracaments requereixen investigacions laborioses que habitualment tarden temps a resoldre’s, si és que aconsegueixen aclarir-se. Així, per exemple, els Mossos van tardar més de mig any a arrestar els presumptes autors de l’atracament a un banc d’Oliana el 26 de juliol del 2023. Dos homes armats van amenaçar i van immobilitzar els treballadors quan començaven la jornada. Els assaltants van entrar al local a través d’un butró que havien fet en un edifici annex. Es van emportar 110.000 euros. Els presumptes autors van ser detinguts el gener de l’any passat quan es disposaven a cometre un robatori similar a Villanueva de Gállego (Saragossa) amb el mateix modus operandi. Procedien del País Valencià i van ser imputats per altres casos.