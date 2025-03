L’Estat dona carpetada a la pròrroga dels ajuts a les plantes de purins

L’Estat va arxivar ahir l’última iniciativa parlamentària per prorrogar els ajuts a les plantes d’assecatge de purins. Es tracta de primes per vendre l’electricitat que produeixen a través de cogeneració i que fan econòmicament viable tractar les dejeccions. Les que rebia Capwatt a Alcarràs van expirar el desembre passat i el complex està tancat des d’aleshores. Les de Tracjusa, a Juneda, acabaran el 31 de desembre i la seguiran d’aquí uns anys la de VAG, també a Juneda, i la de Miralcamp.

El Congrés votarà avui la llei contra el desaprofitament alimentari després del seu pas pel Senat. A la Cambra Alta, ERC i Junts van transaccionar una esmena amb suport del PP i PNB per prorrogar els ajuts a les plantes de purins. L’aprovació era incerta, ja que depenia dels vots de Bildu i Vox. Tot i això, ni tan sols es votarà. El Govern central va exercir ahir la potestat que té per vetar iniciatives que suposin un cost important per a les arques públiques. Junts va presentar un escrit a la Mesa del Congrés per reclamar que reconsideri la decisió d’acceptar el veto de l’Estat i també ERC va avançar que recorrerà. El febrer passat, l’Executiu espanyol va retirar de la seua tramitació parlamentària el projecte de llei del règim econòmic de gasos amb efecte d’hivernacle, després d’esmenes de Junts per prorrogar ajuts a les plantes de purins.

ERC, Junts i el sindicat agrari JARC van expressar ahir el rebuig al veto de l’Estat.

Els contraris a Nova Tracjusa tallaran l’N-240 diumenge

� La fi dels ajuts a la cogeneració per a Tracjusa al desembre ha esperonat el projecte de Nova Tracjusa, que preveu utilitzar gas obtingut de residus per assecar purins. Va obtenir llicència d’obres la setmana passada, cosa que ha donat peu a noves mobilitzacions de la plataforma contrària a aquesta iniciativa. L’entitat preveu tallar diumenge l’N-240 al seu pas per Juneda, en la intersecció amb el carrer Anselm Clavé, en intervals de 10 minuts entre les 11.00 i les 13.00 hores. La plataforma es va reunir ahir amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.