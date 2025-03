Una nova concessionària haurà de garantir un helicòpter del SEM a la base de Tremp

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) contractarà dos dels quatre helicòpters medicalitzats de Catalunya a una nova empresa. Ho farà a través d’un procediment d’“imperiosa urgència”, després de tres mesos en els quals l’actual concessionària d’aquest servei, la firma Eliance, només l’ha deixat amb tres aeronaus. L’absència freqüent d’una de les quatre per treballs de manteniment ha deixat buida la base de Tremp de forma intermitent des del mes de gener passat i ha obligat a reorganitzar el transport aeri d’emergències a tot el territori català.

El SEM va explicar que aquesta nova contractació “diversificarà el servei aeronàutic medicalitzat”. La nova concessionària el deixarà a les bases de Tremp i Sabadell, mentre que Eliance mantindrà els seus helicòpters a les de Girona i Móra d’Ebre. La Generalitat espera seleccionar la nova empresa i firmar el contracte a l’abril, perquè aquesta pugui començar a operar el mes de juny vinent.

Aquesta celeritat es deu al fet que la contractació no es farà mitjançant un concurs públic, com és habitual, sinó a través d’un procediment negociat amb empreses del sector. Es tracta d’una opció prevista per la normativa en casos justificats per raó d’urgència. Aquesta sorgeix de constatar que Eliance “no està substituint els helicòpters quan entren en manteniment, tal com està estipulat al seu contracte”, segons va afirmar ahir el departament de Salut en un comunicat. Això ha estat motiu de sancions milionàries per part de la Generalitat a l’empresa en els últims mesos.

A conseqüència d’aquesta situació, la conselleria de Salut va indicar que Eliance “reduirà el contracte actual amb el SEM a la meitat, atès el seu incompliment i a requeriment de la mateixa empresa”. Pel que fa al nou contracte per als helicòpters de les bases de Tremp i Sabadell, es preveu que tingui una durada de dos anys i un cost anual d’uns 6,8 milions d’euros.

Les freqüents absències d’un dels quatre helicòpters del SEM des del mes de gener passat va portar el departament de Salut a aprovar un protocol de reorganització, que distribueix en aquests casos els tres restants al parc de bombers de Lleida, a Girona i Sabadell. El SEM va assegurar que el transport mèdic d’emergències ha estat assegurat al Pirineu en tot moment (vegeu el desglossament).

Tots els helicòpters estan ara en servei

Des de l’inici d’aquest mes de març, el SEM disposa dels quatre helicòpters de la concessionària Eliance. Es troben a les bases de Tremp, Sabadell, Girona i Móra d’Ebre.

Queixes de veïns i càrrecs electes del Pirineu

L’helicòpter medicalitzat del SEM a Tremp presta servei al conjunt del Pirineu, i la seua absència intermitent des del gener ha estat objecte de queixes de veïns, alcaldes i diputats de les comarques de muntanya.

El SEM afirma que el servei està assegurat

El SEM va assegurar que el transport d’emergències està garantit amb o sense l’helicòpter de Tremp, gràcies al suport dels altres tres a la resta de Catalunya, el del GRAF de la Seu i reforços en ambulàncies.

Un protocol que dona una base provisional a Lleida

L’absència reiterada d’un dels quatre helicòpters va portar Salut a establir un protocol per redistribuir-los. Al faltar-ne un, els tres restants s’instal·len a Lleida, Sabadell i Girona.