Concentració parcel·lària per modernitzar

La modernització del canal d’Urgell contribuirà a la millora del sector agrícola i més si s’implementa juntament amb un projecte de concentració parcel·lària. Aquesta és la principal conclusió d’una jornada tècnica que va impulsar Unió de Pagesos al Centre Cultural de Mollerussa. El cap de Gerència de Gestió Territorial a Infraestructures.cat, Carles Gabernet, va remarcar que aquest procediment, que consisteix a agrupar les finques d’una mateixa explotació, reduiria la inversió que els agricultors hauran de fer per modernitzar els camps, a més d’aportar altres beneficis com l’estalvi de combustible, ja que es redueixen els desplaçaments entre finques. A l’hora de modernitzar, els costos poden reduir-se a la meitat per cada hectàrea; “posar reg en una finca agrupada de quatre hectàrees costa aproximadament uns 11.000 euros, mentre que posar-lo en quatre finques, totes d’una hectàrea, el preu seria de 24.000 euros”, va assegurar.

També va remarcar casos com el d’Albesa, en què la concentració parcel·lària va permetre reduir un 40% el nombre de canonades de reg que s’haurien hagut d’utilitzar en cas que no s’hagués produït la reordenació, ja que les finques serien més disperses.

També va participar en l’acte el responsable de regadius de l’Urgell d’Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, que va remarcar la importància de portar a terme aquest procediment a la zona de regadiu del canal d’Urgell. El canal rega 70.000 hectàrees i la superfície mitjana de les finques és petita: “Si no intentem concentrar i millorar les explotacions, tindrem un problema” va remarcar. També va assegurar que el Govern “sigui impulsor de la modernització del reg i facilitador de l’agrupació de finques”.

Per la seua banda, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va explicar en l’acte que “els episodis de sequera ens han posat al límit i han fet que molts dels actors implicats s’adonin que és necessari posar mans a l’obra en la modernització del Canal”. També va afegir que aquesta és “una aposta de futur i ens fa avançar cap a la sobirania alimentària”.