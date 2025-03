El Congrés retira la protecció als llops i obre així la porta a caçar-los

El Congrés va retirar ahir la protecció als llops al nord del Duero i va obrir així la porta a caçar-los. La retirada d’aquest gran depredador de la llista d’espècies amenaçades era una esmena a la llei contra el desaprofitament alimentari que el PP va incorporar al Senat amb el suport de Junts, el PNB i Vox (vegeu la pàgina 27). Aquestes quatre formacions van ratificar el seu vot ahir a la Cambra Baixa i van sumar una majoria suficient per ratificar l’esmena amb el PSOE en contra.

Hores després de la votació, el govern autonòmic d’Astúries, en mans del PSOE, va anunciar que abatrà llops aquest any, mentre que els de Galícia i Cantàbria van celebrar que perdin l’estatus d’espècie protegida. A Catalunya, la Generalitat no s’ha pronunciat. Al marge del catàleg estatal d’espècies protegides, aquest gran depredador figura des del 2022 al catàleg català de fauna autòctona amenaçada.

El llop perd la protecció en un moment en què la seua presència creix a Lleida. La Generalitat ha indemnitzat en els últims mesos els dos primers atacs d’aquesta espècie a ramats al Pallars Jussà. És present de forma recurrent a Port del Comte, al Solsonès, i en terrenys de l’Alta Ribagorça limítrofs amb Aragó. També s’ha albirat en els últims anys a l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i Aran. La seua població a Catalunya s’estima en una vintena. Gairebé tots són mascles solitaris, si bé s’ha albirat una primera femella a Girona.

La recent aparició del llop al Pallars Jussà és motiu de preocupació per als ramaders de la comarca. Un manifest amb el suport de l’Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum i Revolta Pagesa denuncia que el llop és “un perill” per al bestiar i les persones. Ho han enviat als partits polítics per reclamar solucions i apunten a la possibilitat de mobilitzar-se si no les reben.

Rebuig de prorrogar les primes a plantes de purins

Una de les esmenes incorporades al Senat per Junts, ERC, PP i PNB pretenia prorrogar les primes a les plantes d’assecatge de purins, necessàries per fer econòmicament viable aquest tractament. Tanmateix, el Govern espanyol va exercir dimecres la potestat de veto a iniciatives que suposen un augment pressupostari i ahir no es va votar. La planta d’Alcarràs va tancar al desembre a l’expirar aquests ajuts, mentre que Tracjusa es quedarà sense al desembre. En propers anys, les perdran també els complexos de VAG (Juneda) i Miralcamp.

Queixes pel veto i represàlia de Junts

ERC, Junts i organitzacions agràries van criticar el veto a l’esmena per prorrogar els ajuts a les plantes de purins. Al no poder votar-la ahir al Congrés, Junts va decidir no donar suport a la creació de l’Agència de Control Alimentari. Ho va fer com a represàlia al PSOE, que va perdre la votació.