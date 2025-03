Descobrir Torà damunt d’un cavall

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Vint-i-cinc persones van descobrir Torà i els seus voltants el cap de setmana passat des d’una perspectiva poc habitual avui dia: des de la cadira d’un cavall. Eren membres de l’Associació de Marxes a Cavall de Catalunya (AMAC), que cada mes organitza una sortida. Alguns van arribar divendres i van passar la nit a l’Hostal Jaumet de Torà, on antigament hi havia quadres per als animals i havia estat un punt de parada i fonda per als traginers. Dissabte van recórrer uns 25 quilòmetres fins a la zona de Vallferosa i diumenge van seguir l’itinerari de la Petja, de 23 quilòmetres fins al monestir de Cellers. Segons la llegenda, quan Sant Celdoni i Sant Ermenter es van veure acorralats pels seus perseguidors, van saltar amb els cavalls des de la Serra de Claret fins a la de Cellers i les seues empremtes van quedar marcades a la roca.

El president de l’AMAC, Joan Pi, va afirmar que el Solsonès “és una comarca molt apta per anar a cavall, té molta extensió i amb prou feines hi ha motos o bicicletes”. En aquest sentit, va apuntar que per fer rutes per territoris com Torà és imprescindible que els cavalls siguin “molt tranquils i estiguin centrats i serens”. “Que no s’espantin fàcilment amb algun tractor, amb altres animals o que no els faci por creuar un riu”, va explicar Pi. L’AMAC celebra aquest any el quarantè aniversari i compta amb 230 socis de tot Catalunya. Segons el president, una tercera part procedeixen de les comarques de Lleida.

Des de l’entitat reconeixen que no és fàcil trobar allotjaments per dormir amb els cavalls, per això, moltes vegades pernocten en cases de colònies, refugis o cases rurals i els animals passen la nit en boscos. Toni Badia, membre de l’associació i veí de Mollerussa, va ser l’encarregat de programar tot el cap de setmana a Torà. “És una zona poc coneguda, perquè és molt de passada”, va valorar. Precisament per això, Jaume Marimon, que regenta l’Hostal Jaumet de Torà, els va fer de guia en un recorregut pel poble.

Coincidint amb el seu 135 aniversari, l’Hostal Jaumet de Torà vol recuperar la parada i fonda per a visitants que arriben al poble a cavall. “Abans, les distàncies es mesuraven en quilòmetres i ara en temps. Anys enrere, els traginers havien de fer parada i fonda en algun lloc perquè eren trajectes molt llargs”, va explicar Marimon. Les quadres de l’establiment havien arribat a allotjar més d’un centenar d’animals. També han adequat alguns espais per posicionar-se com un allotjament especialitzat per a motoristes i ciclistes.

“La Segarra i el Solsonès són comarques desconegudes per a moltes persones, i oferint aquest servei volem deixar de ser un lloc de passada. En lloc d’això, volem que vinguin expressament i s’aturin a conèixer la Catalunya interior”, va concloure Marimon.