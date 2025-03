El Pirineu lleidatà encara la primavera amb més de 400 quilòmetres de pistes d’esquí alpí i nòrdic

Preparatius per al Polar Sound- El Polar Sound, el festival de música a Baqueira-Beret, començarà avui i durarà fins demà amb un cartell ple d’artistes del panorama estatal com Nil Moliner, Pignoise, Viva Suecia o Luigi Nierto, entre d’altres. - EDGAR ALDANA

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

El Pirineu lleidatà es troba en un dels millors moments de la temporada d’esquí, amb més de 400 quilòmetres esquiables oberts entre les modalitats alpina i nòrdica. Les estacions de Baqueira-Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé, Port del Comte i Tavascan ofereixen excel·lents condicions gràcies als gruixos acumulats en setmanes anteriors. Tanmateix, les temperatures primaverals que avui han superat els 20 ºC en localitats com Vielha i la Pobla de Segur comencen a marcar l’inici de la transició cap al final de la temporada.

Les estacions d’esquí alpí sumen 267 quilòmetres oberts, destacant Baqueira-Beret amb 145 km disponibles i gruixos màxims que arriben als 180 centímetres. Per la seua part, les estacions d’esquí nòrdic aporten més de 132 quilòmetres addicionals, sent Tuixent-la Vansa i Aransa algunes de les més destacades.

Malgrat el clima càlid a les valls, la qualitat de la neu en cotes altes continua sent bona, amb predomini de neu pols en moltes pistes. Aquest contrast entre l’ambient primaveral i les òptimes condicions en pistes converteix el Pirineu de Lleida en una destinació ideal per gaudir de l’esquí al març. La previsió per als propers dies indica temperatures suaus, amb màximes que podrien rondar els 18-20 ºC en zones baixes del Pirineu. Malgrat que no s’esperen nevades significatives a curt termini, el descens tèrmic nocturn podria ajudar a preservar la qualitat de la capa nevosa en cotes altes.

Pel que fa al perill d’allaus, es preveu moderat (nivell 3 sobre 5), segons el Butlletí de Perill d’Allaus de l’ICGC. Es recomana extremar les precaucions al portar a terme activitats fora de pista o en zones no controlades, ja que les temperatures càlides poden desestabilitzar la capa nevosa.